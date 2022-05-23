Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kurtoğlu: Damızlık hayvanlarımız kesime gidiyor; katliam var, engelleyecek kurum yok

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, “Bizim bütün damızlık hayvanlarımızız kesime gidiyor, bir katliam var. Katliamı engelleyecek hiçbir kurum yok, şu an kimse müdahale etmiyor. Önümüzdeki süreçte bir kilo ete, bir kilo süte muhtaç olacağız” dedi.

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu, üretici maliyetlerinin beş kat arttığını açıkladı. Kurtoğlu, şunları söyledi:

“Şu anda üreticiler mağdur, hem tüketiciler mağdur. Üreticilere bakıyoruz, maliyetler yüzde 500 yükselmiş. Üreticinin ürününde daha yüzde 120 yükselme oldu. Özellikle maliyetlerin düşürülmesi ilgili bakanlığımızın, hükümetimizin yapacağı çok işler var. Hem hayvancılık yapan, hem de tarımla iştigal eden üreticilerimizin; mazot fiyatlarında ÖTV’nin kaldırılması… Enerji girdilerinin çiftçiye ÖTV’siz verilmesini, üreticiler adına istiyoruz.

"Bir kilo ete, bir kilo süte muhtaç olacağız"

Malatya’mızla ilgili 15-20 proje yaptık. Bütün fizibilite raporları elimizde, tabi güncellenmesi gerekiyor. Bizim bütün damızlık hayvanlarımızız kesime gidiyor, bir katliam var. Katliamı engelleyecek hiçbir kurum yok, şu an kimse müdahale etmiyor. Önümüzdeki süreçte bir kilo ete, bir kilo süte muhtaç olacağız.

İneği olmayanın danası olmaz. Süt, eti de ilgilendiriyor. Yerel yönetimlere; belediye tarımsal üretim daire başkanlığına, tarım il ve ilçe müdürlüklerine, kaymakamlara, valimize; bir an önce Malatya’da ‘acil eylem’ adı altında soğuk zincirin kurulması gerekiyor.

"Zarar etseler de üretmek zorundalar"

Şu anda işletmeler sürdürülebilir halde değil. Dünya genelinde yüzde 75 küçük aile işletmeleri ve bu işletmeleri ayakta tutuyor. Büyük işletmeler zarar ettiğinde hepsi kaçıp gidiyor. Malatya’mızda şu ana TKDK ve DAP’ın verdiği desteklerle kurulan kaç işletme ayakta, 1-2 işletme var. Malatya’da 3 tane büyük işletme ayakta duruyor.

Yüzde 90’ını şu anda aktif değil, işletmeler hep boş. Küçük aile işletmeleri bu işi sürdürüyor. Zarar etseler de üretmek zorundalar. Hep birlikte bu ailelerin sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Malatya Süt Üreticileri Birliği olarak elimizden geleni yaptık. Biz iyi bir fizibilite raporu hazırladık, valimize de bu raporu sunacağız.

"Gelen destek hemen geri alınıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ton başı verdiği 200 TL destek var. Malatya çok ciddi bir istihdam alanına sahip, kırsala dönüşler başlayacak. Gıda sıkıntısı çeken bütün vatandaşlarımız bir karış toprağı varsa oraya gidecek. Yerel yöneticiler ve ilgililere sesleniyorum; herkesin bir araya gelerek ilimizde ‘acil eylem planı’ adı altında tarımla ilgili fizibilite çalışmalar yapılmalıdır.

Önceliğine göre projeler yapılarak, köylerimizde tanklar kurulmalıdır. Üreticilerimizin ürettiği sütler o tanklara dökülürse, ulusal firmalar buradan süt alabilirler. Burada üretici kazanacaktır. Şu anda devletten gelen bütün destekler vergi olarak geri hemen alınıyor. Yaptığı yatırımların karşılığını taksitle de değil hemen alınıyor.