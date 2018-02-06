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Malatya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

06 Şubat 2018 19:34

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkez ile Elazığ ve Zonguldak\'ta belirlenen 18 adreste arama yaptı. Aranan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.

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