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Spor

Malatya küme düştü!

02 Mayıs 2009 20:34


Bank Asya 1. Ligi'nde oynanan 33. hafta karşılaşmasında Kartalspor, Kartal Stadı'nda Malatyaspor'u konuk etti ve maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Kartalspor adına golleri 50. dakikada Umut ve 88. dakikada Mehmet kaydetti.

Bu sonucun ardından hafta içi futbolcuları alacakları ile ilgili krizler yaşanan Kartalspor, ligde 41 puana yükselirken; Malatyaspor 29 puanda ve son sırada kalarak, ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü.

2005 - 2006 sezonunda Bank Asya 1. Lig'e düşen Malatyaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. Sarı kırmızılılar, ligdeki son maçını kendi evinde Giresunspor ile oynayacak.

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