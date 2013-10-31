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Politika

'Malatya Hapishanesi’ndeki mahkûmlar neden açlık grevine başladı?'

CHP'li Hüseyin Aygün, Malatya Hapishanesi'ndeki mahkûmların başlattığı açlık greviyle ilgili soru önergesi verdi

31 Ekim 2013 23:45

Hülya Karabağlı / ANKARA

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e "Malatya Hapishanesi’ndeki mahkûmlar neden açlık grevine başlamıştır" diye sordu. Aygün, "Malatya E Tipi Hapishanesi’ndeki mahkûmlar, aileleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinde, hapishanelerdeki keyfi uygulamalara ve psikolojik işkencelere karşı açlık grevine başladıklarını bildirmişlerdir"dedi. Adalet Bakanı Ergin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önregesi şöyle:

-Malatya Hapishanesi’ndeki mahkûmlar neden açlık grevine başlamıştır? Malatya dışında açlık grevinin olduğu hapishane var mıdır?

-Açlık grevi ne zaman başlamıştır?

-Kaç mahkûm açlık grevindedir?

-Mahkumların talepleri nelerdir? Açlık grevini sonlandırmak için talepleri yerine getirmeyi düşünüyor musunuz?

-Malatya Hapishanesi’nden mahkemeye veya hastaneye götürülen mahkûmların ters kelepçe ile götürüldüğü iddiaları doğru mudur? Doktor muayene ederken neden kelepçe çıkartılmamaktadır?

-Mahkumların muayene sırasında doktorlarıyla baş başa kalması neden engellenmektedir?

-Hapishanelerde neden mahkumlar sohbet haklarını kullanamamaktadır? Hapishanelerdeki sohbet haklarının gaspı ile ilgili hakkında soruşturma açılan olmuş mudur?

-Havalandırma ve ring araçlarına neden kamera takılmaktadır?

-Mahkumları ziyaret etmek isteyen ailelerine aramalarda yapılan uygulamaları doğru buluyor musunuz? Onur kırıcı aramaları sonlandırmayı düşünmüyor musunuz?

-Hapishanelerdeki keyfi uygulama ve psikolojik işkence nedeni ile hakkında soruşturma açılan var mıdır?

-Açlık grevinde olan mahkumların Elazığ, Sivas ve Elbistan Hapishaneleri’ne gönderildikleri iddiaları doğru mudur? Kaç kişi gönderilmiştir? Hangi hapishanelere sevk edilmişlerdir? Farklı hapishanelere sevk edilme gerekçeleri nelerdir?

-Malatya Hapishanesi’ndeki sorunları çözmek yerine mahkumları farklı hapishanelere yollamak sizce doğru mudur? Doğru değilse neden bu yöntem tercih edilmektedir?

 

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