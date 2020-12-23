Malatya'daki yetiştirme yurdunda kaybolan kız çocukları bulundu

Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kaçtıkları tespit edilen kız çocukları, ekipler tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, akşam 19.30 sularında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda kalan 8 kız çocuğunun yurtta olmadığını fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili olarak hızlı bir şekilde çalışma başlatan ekipler kız çocuklardan birini Beylerderesi Viyadüğü üzerinde yürür halde buldu.

Bulunan kız çocuğu yurda teslim edilirken, diğer 7 kız çocuğunun bulunması için çalışmaların kent genelinde devam ettiren ekipler gece saatlerinde kayıp kızlar E.S., S.D.,E.B.E.,Z.Y.,A.H. ve E.Y.’yi de buldu.

Kız çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.