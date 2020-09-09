Malatya'da Vali ve Belediye Başkanı'ndan "15 gün evde kalın" çağrısı

Malatya'da Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından vatandaşlara gönderilen SMS'lerde 15 gün boyunca gerekmedikçe sokağa çıkılmaması istendi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında artış yaşanınca birçok kısıtlama da yeniden geldi. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan son genelge ile ev harici neredeyse her yerde maske takmak ülke genelinde zorunlu hale gelirken, vakaların son günlerde ciddi oranda arttığı Malatya’da da çeşitli önlemler alınıyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattın Gürkan adına kentteki tüm vatandaşların GSM hatlarına SMS gönderilerek, “Kıymetli hemşehrilerimiz, sağlığınız bizim için çok önemlidir. Kendinizin, ailenizin ve toplum sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” uyarılarında bulundu. (İHA)