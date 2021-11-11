Malatya'da çöken binada çalışan işçiler: Binanın çürük olduğunu söyledik

Malatya'da 13 kişinin yaralandığı, 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınıp tutuklanan işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İşçiler, tadilatını yaptıkları tavukçu dükkanının sahibi Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğu bilgisini verdiklerini, fakat kendisinin "siz çalışmaya devam edin" diyerek karşılık verdiğini iddia etti.



İnönü Caddesi'ndeki 2 katlı bina, önceki gün altındaki tavukçu dükkanında yapılan tadilat sırasında çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 13 kişi, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılardan 12'si taburcu edilirken, Duran İnan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından çok yönlü soruşturma başlattı. Binanın altındaki iş yerinde yapılan tadilatın çökmeye neden olduğu iddiasıyla iş yeri sahibi Hikmet Doğan (41) ile tadilat yapan 3 işçi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Doğan ile işçiler Zeki Canpolat ve Mehmet Günay, 'taksitle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı.



Tutuklanan işçilerden Mehmet Günay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Günay ifadesinde, "Olayın meydana geldiği yere ilk kez çökmeden bir gün önce gitmiştik. Çalışmaya başladığımızda iş yeri sahibine 'Hikmet ağabey, bu bina çürük. Çivi dübel tutmuyor' şeklinde bilgi verdik. Ancak Hikmet, 'siz çalışmaya devam edin, bir şekilde tuttururum' dedi. Biz de bunun üzerine çalışmaya devam ettik. Bitirmeye yakın çökme olayı meydana geldi, ben de molozların arasında kaldım. Herhangi bir kusurum yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"Gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi"

Zeki Canpolat da iş yerinde tavan tadilatı yaptığını belirterek, "İşin çok büyük bir kısmını bitirmiştik. Çökme meydana gelen binadayken diğer şüpheli Hikmet Doğan'a binanın çürük olduğunu söyledik. İş yerine onarım için gittiğimde taşıyıcı duvar yıkılmış vaziyetteydi. Demir profil ile destekleniyordu. İnşaat işiyle uğraştığım için, bildiğim kadarıyla bu bina yığma bina niteliğindedir. Bu bina benim yaptığım tadilat sebebiyle yıkılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)