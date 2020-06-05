Malatya'da 5,0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya Pütürge'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 evin hasar gördüğü, can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 21.06'da meydana gelen deprem, yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5,3 büyüklüğünde ve yerin 4,6 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Öte yandan deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi.

Malatya Valisi Baruş: Herhangi bir olumsuzluk haberi almadık

Malatya Valisi Aydın Baruş, meydana gelen depreme ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, AA'ya yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

20'den fazla ev ağır hasar gördü

Malatya Valiliği'nce yapılan açıklamada depremde Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde, Pütürge ilçesi Gözlüce, Aslankent, Esencik, Taştepe, Tepehan, Örencik Mahallelerinde toplamda 20 evde ağır hasar olduğu belirtildi.

Deprem sonrası mahalle muhtarlarına ulaşıldığı Jandarma Devriyeleri tarafından deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edildiği ve herhangi bir can kaybının meydana gelmediği kaydedildi.