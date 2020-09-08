Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya Pütürge'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede 4.2 ve 3.9 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 13.44'te meydana gelen depremin derinliği 15 kilometre.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık” dedi.