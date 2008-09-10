Malatya cinayetinde bakanlığa dava

Yasin Hayal yeniden yargılanacak



Malatya'da bir yayınevinde öldürülen Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske'nin eşi Susanna Geske, İçişleri Bakanlığı aleyhine 630 bin YTL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.Susanna Geske'nin avukatı İbrahim Kalı, Malatya Adliyesine gelerek Malatya İdari Mahkemesine dava dilekçesini verdi.Kalı, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevi'nin basılarak müvekkili Susanna Geske'nin eşi Tilman Geske ve iki arkadaşının öldürüldüğünü hatırlatarak, olayda devletin hizmet kusurunun bulunduğunu öne sürdü.Yaşama hakkı, din ve vicdan özgürlüğünün temel haklardan biri olduğunu, bu hakların devletin koruması altında olduğunu ifade eden Kalı, şunları söyledi:"Tilman Geske ve arkadaşları Uğur Yüksel ile Necati Aydın 18 Nisan 2007 tarihinde Zirve Yayınevine yapılan saldırıda boğazları kesilerek öldürüldü. Olayın aylar öncesinden Zirve Yayınevine tehditler ve fiili saldırıların olduğu, buna rağmen devletin gerekli tedbirleri almadığı kanaatindeyiz. Bilindiği gibi, yaşama hakkı din ve vicdan özgürlüğü temel haklarından olup devletin koruması altındadır. Ama devlet maalesef müvekkillerimin yakınlarının din ve vicdanhürriyetini koruyamamıştır. Devletin ağır hizmet kusuru vardır. Bu nedenle Malatya İdari Mahkemesinde, İçişleri Bakanlığının aleyhine 630 bin YTL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtık."Malatya'da 18 Nisan 2007'de Zirve Yayınevi'nde çalışan Alman uyruklu Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel boğazları kesilerek öldürülmüş, polis, zanlılardan Salih Gürler (20), Cuma Özdemir (20), Hamit Çeker (19) ve Abuzer Yıldırım'ı (19) olay yerinde yakalamıştı.Olaydan sonra üçüncü katın penceresinden kaçmak isterken düşerek yaralanan Emre Günaydın, kaldırıldığı İÜ Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alınmış, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (aa)