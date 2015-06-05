Malala'ya saldırının zanlıları serbest



Çocuk hakları aktivisti Malala Yusufzay'a saldırı düzenledikleri iddiasıyla Pakistan'da yargılanan 10 sanıktan 8'inin delil yetersizliğinden beraat ettiği, ikisinin ise ömür boyu hapse mahkum edildiği bildirildi.

Davanın savcısının sanıkların tümünün ömür boyu hapse çarptırılmasını talep ettiği ancak mahkeme heyetinin sadece 2012 yılında okul otobüsündeki saldırıya katılanlara ömür boyu hapis cezası verdiği belirtildi.

Pakistan'da kuzeybatısındaki Mingora kentinde görülen dava basına kapalı olarak ordunun gözetiminde yapıldı.

Sanıklar Pakistan ordusu tarafından 2014 yılında yakalanmıştı. Ancak tetiği çeken Ataullah Han ve emri veren Taliban lideri Fazlullah hala yakalanmadı. İki zanlının da Afganistan'a kaçtığı tahmin ediliyor.

Kız çocuklarının eğitimi için mücadele

Taliban üyesi sanıklar, kız çocuklarının okula gönderilmesi için mücadele eden Malala'ya o sırada 15 yaşındayken okul yolunda saldırı düzenlemişti.

Kafasından ağır yaralanan Malala'nın tedavisi İngiltere'de yapıldı. O zamandan beri İngiltere'de yaşayan Malala, 2014 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Bu ödülü alan en genç isim olan Malala Taliban tarafından hala tehdit ediliyor. Malala, Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları ödülü Saharov'a da layık görülmüştü.

Malala saldırıdan sonra dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının eğitim hakkının sembolü haline geldi.