Malaga, 90 dakikayı rakibine faul yapmadan bitirdi

LaLiga'da oynanan Malaga - Real Sociedad maçında istatistiklere yansıyan bir veri duyanları hayrete düşürdü.

Küme düşmesi kesinleşen Malaga'nın Sociedad'ı 2-0 yendiği maçta konuk ekip 90 dakikayı rakibine faul yapmadan tamamladı.

Real Sociedad teknik direktörü Imanol Alguacil karşılaşmanın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert oyun konusunda biraz eksik kaldıklarını itiraf etti.

Avrupa'da 5 büyük ligde son 10 yılda ilk kez böylesine bir istatistiğe rastlandığı açıklandı.

La Liga'da 2011'de Granada deplasmanında Atletico Madrid, 2012-2013 sezonunda ise Valladolid karşısında Deportivo La Coruna mücadeleyi birer faulle tamamlamıştı.