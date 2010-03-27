T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mal paylaşımında anlaştılar

Ayrılmak üzere harekete geçen Erbil çifti, dün biraraya geldi ve anlaşmaya vardı.

27 Mart 2010 02:00

T24 - Ayrılmak üzere harekete geçen Erbil çifti, dün biraraya geldi ve anlaşmaya vardı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile eşi Tuğba Erbil’in boşanma davasında sona gelindi. Karşılıklı yapılan açıklamaların çocukları Ali Sadi’yi etkilememesi için orta yol bulundu. İlk adım Mehmet Ali Erbil’den geldi. Ünlü şovmen avukatı aracılığıyla dün öğle saatlerinde haber gönderdi ve Tuğba Erbil ile buluşup konuşmayı teklif etti. Bu teklife eşinden olumlu yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil, avukatı, Tuğba Erbil ve avukatı Altın Mimir dün akşam üstü bir araya geldi. Karşılıklı kısa görüşmenin ardından Mehmet Erbil, oğlu “Ali Sadi’nin üzerine olması kaydıyla” Tuğba Erbil’in şartlarını kabul etti.

Tuğba Erbil’in istediği 30 bin TL aylık nafaka yerine 10 bin TL’de anlaşıldı. Bu para Tuğba Erbil’e Ali Sadi için ödenecek.


Ali Sadi’nin velayeti anneye

Mal paylaşımında da ortak bir noktada buluşuldu. Buna göre Astoria’daki Penthouse daire (Yaklaşık 3 milyon dolar) Tuğba Erbil’in üzerine yapılacak. Ayrıca 1 milyon dolar değerinde ev alınacak. Tuğba Erbil, Astoria’daki dairenin kira gelirini alacak, yeni alınacak eve oğluyla birlikte taşınacak. Bodrum’daki yazlığın tapusu Tuğba Erbil’in üzerinde kalacak. Ali Sadi’nin velayetinin ise anneye bırakıldı. Tarafların mal paylaşımında anlaşması üzerine Mayıs’ta görülecek olan boşanma davası daha kısa sürede gerçekleşecek. Düzenlenen protokolün hafta başında dava dosyasında konmasıyla birlikte gün alınacak ve çift anlaşmalı olarak boşanacak.


Ortak bir noktada buluştular

İşte mal paylaşımında Tuğba Erbil’e verilenler:

- Astoria’daki penthouse daire. (3 milyon dolar)

- 1 milyon dolarlık bir ev.

- Aylık 10 bin TL nafaka.

- Bodrum’da yazlık (1milyon dolar)


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24