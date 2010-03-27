Mal paylaşımında anlaştılar

T24 - Ayrılmak üzere harekete geçen Erbil çifti, dün biraraya geldi ve anlaşmaya vardı.



Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile eşi Tuğba Erbil’in boşanma davasında sona gelindi. Karşılıklı yapılan açıklamaların çocukları Ali Sadi’yi etkilememesi için orta yol bulundu. İlk adım Mehmet Ali Erbil’den geldi. Ünlü şovmen avukatı aracılığıyla dün öğle saatlerinde haber gönderdi ve Tuğba Erbil ile buluşup konuşmayı teklif etti. Bu teklife eşinden olumlu yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil, avukatı, Tuğba Erbil ve avukatı Altın Mimir dün akşam üstü bir araya geldi. Karşılıklı kısa görüşmenin ardından Mehmet Erbil, oğlu “Ali Sadi’nin üzerine olması kaydıyla” Tuğba Erbil’in şartlarını kabul etti.



Tuğba Erbil’in istediği 30 bin TL aylık nafaka yerine 10 bin TL’de anlaşıldı. Bu para Tuğba Erbil’e Ali Sadi için ödenecek.





Ali Sadi’nin velayeti anneye



Mal paylaşımında da ortak bir noktada buluşuldu. Buna göre Astoria’daki Penthouse daire (Yaklaşık 3 milyon dolar) Tuğba Erbil’in üzerine yapılacak. Ayrıca 1 milyon dolar değerinde ev alınacak. Tuğba Erbil, Astoria’daki dairenin kira gelirini alacak, yeni alınacak eve oğluyla birlikte taşınacak. Bodrum’daki yazlığın tapusu Tuğba Erbil’in üzerinde kalacak. Ali Sadi’nin velayetinin ise anneye bırakıldı. Tarafların mal paylaşımında anlaşması üzerine Mayıs’ta görülecek olan boşanma davası daha kısa sürede gerçekleşecek. Düzenlenen protokolün hafta başında dava dosyasında konmasıyla birlikte gün alınacak ve çift anlaşmalı olarak boşanacak.





Ortak bir noktada buluştular



İşte mal paylaşımında Tuğba Erbil’e verilenler:



- Astoria’daki penthouse daire. (3 milyon dolar)



- 1 milyon dolarlık bir ev.



- Aylık 10 bin TL nafaka.



- Bodrum’da yazlık (1milyon dolar)







