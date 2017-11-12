Mal paylaşımı yüzünden kardeşini öldüren ağabey, adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, mal paylaşımı yüzünden tartıştığı kardeşi 55 yaşındaki İsmail Özer’i otomobilin camından ateş ederek, öldüren 62 yaşındaki Celal Özer, adliyeye sevk edildi. Özer, emniyetteki ilk ifadesinde, \"Mal paylaşımı nedeniyle sürekli kavga ediyorduk. Daha önce birçok kez darp edildim. Sonuncusunda yediremedim, öldürdüm. Pişmanım\" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Ovadüzü Mahallesi\'nin Ovadüzü Caddesi\'nde meydana geldi. Otomobiliyle yolda giden İsmail Özer\'in yanına, ağabeyi Celal Özer başka bir otomobille yanaştı. Celal Özer, mal paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu kardeşine, otomobilin camından silahla ateş etti. Bu sırada, kurşunlardan kaçmak için gaza basan İsmail Özer’in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya girdi. Karın bölgesine bir kurşun isabet eden İsmail Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobiliyle kaçan Celal Özer ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekiplerince cinayette kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Celal Özer, \'cinayet\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Suçu kabullenen Özer, emniyetteki ifadesinde, babalarından kalan malın paylaşımı nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğunu söyledi. Özer, \"Kardeşimle mal paylaşımı nedeniyle sürekli kavga ediyorduk. Uzun zamandır komşu olmamıza rağmen konuşmuyorduk. Önceki gün yine tartıştık. Kendisi, beni darp etti. Benden biraz daha genç olduğu için bana gücü yetiyordu. Daha önce de birçok kez darp edildim. Sonuncusunda yediremedim, öldürdüm. Pişmanım\" dedi.

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