Mal Müdürü vekili zimmet suçlamasıyla tutuklandı

Mehmet Ali CENGİZ/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gündoğmuş İlçesi Mal Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten A.E., zimmetine 260 bin lira geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

Gündoğmuş Mal Müdürlüğü\'ne 6 ay önce Konya\'dan vekaleten atanan A.E.\'nin kendi hesabına 260 bin lira kamu kaynağını aktardığı yapılan denetimler sonucunda tespit edildi. İlçeye denetime gelen vergi müfettişi zimmet konusunu tespit ederek Mal Müdür Vekili A.E. hakkında idari soruşturma başlattı. Müfettiş, A.E. hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yaklaşık 20 gün göreve gelmeyen ve ortadan kaybolan A.E.\'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Antalya merkezde bir ev kiraladığı ve Gürcü asıllı sevgilisiyle burada olduğu tespit edilen A.E., polisin operasyonuyla cumartesi günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., tutuklanarak Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı\'nın A.E.\'nin diğer görev yaptığı bölgelerdeki işlemlerini de incelemeye aldığı belirtildi.



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