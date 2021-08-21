Makyol İnşaat'ın 58 milyon liraya onarımını yaptığı Trabzon Havalimanı'nın pisti bir yılda çatladı

Trabzon Havalimanı'nda çatlak meydana gelen pistin bakımı için bir yıl önce 58 milyon TL harcandığı öğrenildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na pist ihalesinin hangi firmaya, ne kadar bedelle verildiği sorulmuş, Bakan yanıtlamamıştı. Buna karşın ihaleyi Makyol İnşaat’ın aldığı açığa çıkmıştı.



Trabzon Havalimanı'nda Cuma akşamı üç saat boyunca uçuşların aksamasına neden olan pistteki çatlak, gözleri pist ihalesi ile ilgili tartışmalara çevirdi.



Geçtiğimiz yıl Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı’nda uçuş emniyetini tehdit eden eğimlerin ve deformasyonların kaldırılması amacıyla onarım çalışması başlatmıştı. Pistteki onarım inşaatı 5 Mayıs 2020’de başlamış, 1 Haziran 2020 tarihinde tamamlanmış ve havalimanı bu tarihte uçuşa açılmıştı.

58 milyon TL’lik sözleşme

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) pist onarım işi için pazarlık usulü (21/B) ile açtığı ihaleyi 29 Nisan 2020 tarihinde Makyol İnşaat’ın aldığı öğrenildi. DHMİ, bu kapsamda pist bakımı ve aydınlatması işleri için Makyol İnşaat’la 58 milyon 58 bin 661 TL’lik sözleşme imzaladı.



Son 10 yılda 24 kez vergiden muaf tutulan Makyol, son beş yılda da Cengiz, Limak, Kolin ve Kalyon'la birlikte kamu ihalelerinin yüzde 24'ünü alan şirketlerden biri oldu.

Firma ve ihale bedelini açıklamadı

Öte yandan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, pist bakım çalışması ile ilgili 28 Nisan 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunmuştu.



Onarım işi için ihale duyurusu yapılmadığını belirten CHP'li Kaya, ihalenin yandaş bir firmaya verileceğini iddia etmişti.



Kaya'nın önergesini 17 Haziran 2020 tarihinde yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, ihale ve inşaat tarihleri ile ilgili soruları yanıtlamış ancak, ihaleyi kazanan firma ve sözleşme bedeline ilişkin bilgi vermemişti.