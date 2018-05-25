Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin, dünyada devletten en çok ihale alan şirketler listesinde ilk sıralarda

İnşaat şirketleri Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin, Dünya Bankası’nın 1990-2017 yılları arasında tüm dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında ilk sıralara yerleştiği belirtildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberinde, Dünya Bankası istatistiklerine göre, en fazla yatırım yapan Fransa merkezli enerji şirketi SUEZ, dünyanın beş farklı kıtasında iş yaparken, Türkiye’den Limak, Cengiz, Kolin ve Kanyon’un faaliyet alanı “Avrupa ve Orta Asya kıtası” olarak listede yer aldı. Birgün'de yer alan haberde, "Dünya Bankası’nın verileri, bu şirketlerin tek bir devletten, Türkiye’deki kamu ihalalerinden beslendikleri gerçeğini ortaya koydu" denildi.

Listenin tepesinde yer alan SUEZ’in beş farklı kıtada yaptığı işlerin toplama 60 milyar dolar iken Limak İnşaat’ın Türkiye’de yürüttüğü projelerden kazancı 50 milyar dolara yaklaştı.



Yer seçiminden ihale sürecine kadar hemen her yönüyle tartışmalara konu olan İstanbul üçüncü havalimanının yüklenici firmaları olan Limak, Cengiz, Kolin ve Kalyon’un en fazla kazanç sağladığı sektör de havalimanları olarak belirtildi. Limak ve Cengiz’in kamudan ihale aldığı diğer sektör de, “elektrik” sektörü oldu.

Dünya Bankası’nın hazırladığı listede ilk on sıraya giren Makyol, Cengiz, Kalyon ve Kolin AKP iktidarları döneminde servetine servet kattı. Hükümetin ‘gözbebeği’ konumundaki Makyol İnşaat, Cengiz İnşaat, Kalyon İnşaat ve Kolin İnşaat’ın 2017’de kamudan aldıkları inşaat işlerinin toplam bedeli 30 milyar liraya yaklaştı.

AKP’nin ‘dev proje’lerini kimseye kaptırmayan Makyol-Cengiz-Kalyon-Kolin dörtlüsünün 20 bin 851 şirketin bölüştüğü 97 milyar 800 milyon liralık pastadan aldığı pay yüzde 30’a ulaştı.