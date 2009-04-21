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Kültür-Sanat

Makyaj oldu, sıra filmde

Tarık Akan’ın “Karşıyaka Memleket” filminde Nazım Hikmet’i canlandırmak için yaptırdığı makyaj beğenildi. Filmin senaryosu hazır.

21 Nisan 2009 03:00

Tarık Akan’ın “Karşıyaka Memleket” filminde Nazım Hikmet’i canlandırmak için yaptırdığı makyaj beğenildi. Filmin senaryosu hazır. Sponsor arayışı ise devam ediyor.

Makyaj olunca kabul etti

Tarık Akan, yeni filmiyle ilgili sır gibi sakladığı detayları anlattı: “Yapımcılar, ‘Karşıyaka Memleket’ filminde Nazım Hikmet’i oynamamı istediler. Ben de onlara ‘Mavi Gözlü Dev’ filminde Yetkin Dikinciler’in Nazım’ı çok iyi oynadığını söyledim. Ancak benim oynamamda ısrar ettiler ben de ‘Eğer makyajla Nazım’a benzetilirsem oynarım’ dedim. Makyaj çok güzel oldu. Şimdi tek bir sorun kaldı o da sponsor bulmak.”

Beş ülkede çekilecek

Akan filmin öyküsü hakkında da bilgi verdi: “Nazım Hikmet’in Türkiye’den kaçıp Rusya’da vefat ettiği ana kadar sürgünde geçen yıllarını anlatacağız. Çekimler Rusya, Azerbaycan, Çekoslovakya, Bulgaristan ve Küba’da yapılacak. Filmin bütçesi 4 milyon dolar. Senaryo bitti, cast belli oldu, her şey hazır. Bulgaristan ve Küba’daki çekimler için destek sağladık ancak Türkiye’de daha sponsor bulamadık.”

“Deli Deli Olma” ile beş yıl aradan sonra sinemaya dönen Tarık Akan’ı Nazım Hikmet’e benzetebilmek için tam üç saat makyaj yapıldı. Aktör, ünlü şairi oynamayı heyecanla beklediğini söyledi.

 

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