Makyaj malzemelerinize ilk yardım

Kırılan ruj, akışkanlığını kaybetmiş oje veya kurumaya yüz tutmuş rimel...Hepsini geri kazanmanın bir yolu var. İşte işe yarayan basit formüller...



Göz kaleniz kırılırsa...



İster dudak çerçevesini belirlemekte kullandığınız dudak kaleminiz, ister göz kaleminiz olsun en ufak bir darbe ile kolayca kırılabilirler.



Çözüm : Bu sorunla karşılaşmamak için, kullanmadan önce kalemi 15 dakika buzdolabında bekletin. Böylece içeriği sertleşir. Sonrasında hiç problem olmadan ucunu açabilirsiniz.



Saç spreyinizin ucu tıkalıysa



Saç spreyinin içindeki yapışkan madde, kullanım sırasında bazen akabilir. Veya spreyin valfinde (sıktığınız uç) kalabilir ve kurur. Böyle olunca da spreyin ağzı tıkanır.



Çözüm : Valfi sıcak buhardan geçirin. Böylece yapışkanlı yer yumuşayacak. Sonra bir kürdan veya kağıt mendille valfin deliğini güzelce silin, temizleyin. Tıkanıklığı önlemek için her kullanımdan sonra sıcak suyun altında tutun ve sonra da kurulayın. Eğer saç spreyini çok sık kullanmıyorsanız, küçük bir şişe tercih etmenizi öneririz.



Kırık ruj



Rujunuz sıcağa maruz kaldı; yumuşadı ve sürmeye çalışırken kırıldı. Ne yapacaksınız?



Çözüm 1: Kırılan parçayı parmaklarınızın arasından kaymaması için kağıt bir mendille tutun. Dibini bir çakmak veya mum yardımıyla ısıtın. Tam erime noktasına gelirken diğer parçayla birleştirin. (Birbirlerine dikkatlice bastırın ve birkaç saniye öyle tutun.) Şimdi rujunuzu ağzı açık fakat ruj kılıfı içinde olacak şekilde 1 saat kadar buzdolabında bekletin.



Çözüm 2: Eğer rujunuz hiç tamir olmayacak gibiyse, kalanları boş minik bir kaba boşaltın. Ve üzerine bir müddet fön tutun. İyice ısınıp, yumuşayıp eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın. Sonra da soğutun.



Kapağı sıkışmış veya kalınlaşmış oje



Oje şişesinin sıkışması, açmak için çok büyük güce ihtiyaç duymamıza neden olur. Hatta bu çoğu zaman imkansızdır. Ojenin içeriğinin de neredeyse lastik formuna gelmesi sinirimizi bozar.



Çözüm 1 : Sıkışmış kapağı önce asetonla silin. İnce vazelinle de kapağın kenarını ovun.



Çözüm 2: Şişeyi sıcak suya oturtun ve içeriği yeniden akışkan hale gelene kadar bekleyin. Sonra iyice sallayın. Birkaç damla aseton veya oje inceltici katarsanız ojenizin kalınlaşmasını önlersiniz. Ojenizin daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız buzdolabında saklayın.



Etkisini kaybeden farlar



Göz farları uzun zaman kullanılmadığında iyice sertleşip, parlaklıklarını kaybedebilir.



Çözüm : Bir kağıt mendil yardımıyla farın üst yüzeyini hafifçe silin. Üst tabaka gidince altta yine rahatlıkla kullanabileceğiniz parlak tabaka çıkacaktır. Farla birlikte kullandığınız fırçayı da yenilemeniz gerekebilir.



Kurumaya yüz tutmuş maskara...



Eğer maskara havayla çok sık temas ederse daha çabuk kurur.



Çözüm 1: Maskarayı sıcak suya oturtun ve yeniden akışkan hale gelene dek bekleyin.



Çözüm 2: Maskara fırçasına 1–2 damla göz kremi sürün. Sonra yavaş ve yuvarlak hareketlerle fırçayı maskara tüpünün içinde çevirin ki krem maskarayla karışabilsin.



Dikkat : Rimel sürerken, ikide bir fırçayı ileri geri itip, tüpe sokup çıkarmayın. Hava ve bakterilerin içeri sızmasına neden olursunuz. Bu da maskaranın ömrünü azaltır.





