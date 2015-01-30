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Sağlık

'Makyaj malzemelerindeki bazı kimyasallar menopozu erkene çekiyor'

Uzmanlar kanlarında bazı kimyasalların yüksek oranda bulunduğu tespit edilen kadınların diğer hemcinslerinden 2 ila 4 yıl daha erken menopoza girdiği ortaya çıktı

30 Ocak 2015 11:32

ABD’deki Washington Üniversitesi bilim insanları, oje, ruj ve yüz kremlerinde bulunan bazı kimyasalların, kadınların normalden 4 yıl erken menopoza girmesine neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Menopoza girme yaşını erkene çeken 15 kimyasal tespit ettiklerini belirten araştırmacılar, bu maddeler arasında bir çok plastik üründe, parfümde, ojede ve rujda kullanılan ftalat isimli kimyasalın da bulunduğunu açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, araştırma kapsamında, 31 bin 575 kadının kanlarını 111 farklı kimyasal için test eden uzmanlar kanlarında bazı kimyasalların yüksek oranda bulunduğu tespit edilen kadınların diğer hemcinslerinden 2 ila 4 yıl daha erken menopoza girdiğini gördüklerini söyledi.

Araştırma PLOS ONE isimli akademik dergide yayınlandı.

 

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