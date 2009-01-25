Makyaj borcu cinayeti

Aldığı makyaj malzemelerinin borcunu ödeyemeyen 17 yaşındaki A.O., komşusunu vahşice öldürüp bileziklerini aldıktan birkaç saat sonra kuyumcuda bozdurdu.Genç kızın cinayeti işledikten 2 saat sonraki rahatlığı kuyumcudaki güvenlik kamerasına yansıdı.



Makyaj malzemesi aldığı arkadaşına bin TL’lik borcu ödeyemeyen A.O. (17), kapı komşusu Ayfer Tekinışık’tan (21) bileziklerini istedi. İki kez olumsuz yanıt alan A.O., henüz yedi aylık bebeği olan genç kadını 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. A.O. çaldığı bilezikleri kuyumcuda bozdurarak borcunu ödedi.



Olay, Keçiören’de 8 Ocak'ta meydana geldi. A.O., aynı mahallede yaşayan arkadaşı L.A. ve annesi H.A’nın satışını yaptığı makyaj malzemelerinden bin TL’lik alarak, taksit yapmalarını istedi. İşsiz olan genç kız, aylarca borcunu ödemedi.



Komşudan borç istedi



Ailesinden korkan A.O., komşusu Tekinışık’tan iki kez yardım istedi. A.O., “Paran yoksa bileziklerinden ver. İşe girip borcumu ödeyeceğim” dedi. Tekinışık, bunu yapamayacağını söyledi.



Bıçakla dehşet saçtı



Sinirlenen A.O., çantasındaki bıçağı, yedi aylık çocuğunu uyutmaya çalışan Tekinışık’a 12 kez saplayarak öldürdü. A.O., talihsiz kadının kolundaki üç bilezik, parmağındaki iki yüzük ve iki cep telefonunu alarak evden ayrıldı.



Bileziklerle borcunu ödedi



Birkaç saat sonra arkadaşı L.A. ve annesi H.A.’yı arayan genç kız, “Annemden iki bilezik aldım, kuyumcuda bozdurup borcumu ödeyeceğim” dedid. Üçü birlikte kuyumcuya giderek iki bileziği bin 500 TL’ye bozdurdu. A.O.’nun montundaki kanı gören H.A., nedenini sordu. Genç kız, elini kestiğini söyledi. A.O. borcu ödedikten sonra evine gitti.



Cenazesine katılıp ağladı



Akşam saatlerinde işinden evine gelen Ayfer Tekinışık’ın eşi Murat Tekinışık, karısının kanlar içinde yattığını görünce polisi aradı. Yapılan incelemelerde talihsiz kadının bilezikleri için öldürüldüğü belirlendi ve parmakizi incelemesi yapıldı.



Yakalanacağını anlayınca kaçtı



Cenaze törenine katılan A.O. öldürdüğü talihsiz kadının arkasından gözyaşı döktü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri, komşuların ifadelerini aldılar. Yakalanacağını anlayan A.O., cinayetten üç gün sonra evden kaçtı. Yanına olay günü giydiği kanlı elbiseleri de alan genç kız, barda tanıştığı birinin Pursaklar’daki evine sığındı. Teknik ve fiziki takibe aldığı genç kız, önceki gün yakalandı.



Bilezikleri verseydi öldürmeyecektim



17 yaşında olduğu için Çocuk Şubesi’ne teslim edilen A.O., suçunu itiraf ederek, pişman olduğunu söyledi. A.O., cinayeti işlediğinde esrar içtiğini iddia ederek, “Çok pişmanım. Bileziklerini verseydi kesinlikle öldürmeyecektim” dedi. A.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.







