'Makul şüphe' yasalaşmadan bir gazeteciyi gözaltına aldırdı

Mevcut kanunlarda arama kararı için ‘somut delil’ şartı aranırken AKP hükümetinin TBBM’ye sunduğu yeni taslağa göre arama kararı için ‘makul şüphe’ kavramı devreye giriyor. Taslak kanunlaşmadan ilk uygulaması bu sabah Adana’da gerçekleşti. Gazeteci, yazar Aytekin Gezici, ‘makul şüphe’ ile evi aranarak gözaltına alındı. Avukatı Yusuf Özer, gözaltı ve aramanın atılan bazı tweetlerle ilgili olduğunu söyledi.

‘Makul şüphe ile talebin kabulüne…’

Bilal Öğütcü’nün CİHAN’da yer alan haberine göre, halen yürürlükteki kanunlara göre vatandaşların ev ve işyerlerinin aranması ile ilgili hakimden karar çıkartabilmek için ‘somut delil’ şartı aranıyor. Ancak Meclis'e sunulan yeni taslağa göre ‘makul şüphe’ duyulması arama kararı için yeterli görülüyor. Gazeteci, yazar Aytekin Gezici bu sabah makul şüphe oluştuğu gerekçesi ile evi aranarak gözaltına alındı.

Gezici, hakkındaki kararı Twitter üzerinden duyurdu. Sulh Ceza Hakimi Sinan Sivri tarafından alınan kararda “Eylem niteliği, mevcut delil durumu ile muhtemel suç eşyalarının ele geçirilmesi yönünde makul şüphesinin bulunduğu kanaatine varılmakla talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir” deniliyor. Gezici'nin avukatı Yusuf Özel gözaltı ve aramanın müvekkilinin attığı bazı tweet'lerle ilgili olduğunu söyledi.

Kararda, Aytekin Gezici’nin evinde arama yapılarak; bilgisayar, cep telefonu, harddisk, fotoğraf makinesi, kamera, program, sim kartı, ses ve görüntü depolayan her türlü cihaza el konulmasına izin veriliyor. Sabah saatlerinde evinde arama yapılan Aytekin Gezici, gözaltına alındı. Adli Tıp’ta sağlık kontrolünden geçirilen Gezici, daha sonra Emniyet'e götürüldü.

Fuat Avni'nin kitabını yazdı

Gözaltına alınan gazeteci Aytekin Gezici, geçtiğimiz günlerde Twitter fenomenlerinden 'Fuat Avni' ile ilgili yazdığı "Fuat Avni Firavun Sarayındaki Musa" ismindeki kitapla gündeme gelmişti.

1974 yılında, Adana'da dünyaya gelen Gezici, 1993 yılında başladığı gazetecilik yaşamını, Zaman Gazetesi başta olmak üzere çeşitli yaygın ve yerel gazete ile televizyonlarda muhabir olarak sürdürdü. Star TV'de "Teksoy Görevde" ve TGRT'de "Babacan" HaberProgramlarında muhabir olarak görev yapan Gezici'nin ilk kitabı, 1997 yılında "Bir Kısım Medya Manzaraları" Gazeteci Geyikleri, Öyküleri, Fıkraları ismiyle yayınlandı. Bir dönem Seyhan İlçe Belediyesi'nde Basın Danışmanı olarak görev yapan Gezici, 'İmamın Ordusu Son Sığınak', 'Operasyon Cemaat', 'Yoksa Marx Haklı mıydı?' gibi pek çok kitabın da yazarı.

Serbest bırakıldı

İfadesi alınan Gezici, daha sonra serbest bırakıldı.