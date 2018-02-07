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Yaşam

Maksim yeniden açılıyor

Açıklamayı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yaptı

07 Şubat 2018 13:34

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın Maksim Gazinosu'nun yeniden açılacağını söylediğini duyurdu. Eski Maksim binasının üzerine "son derece uyumsuz bir şekilde tuhaf başka bir yapı" konduğunu aktaran Alçı, Demircan'ın burası için, "Otel olacak" dediğini ifade etti.

Alçı, konuya ilişkin olarak, "Hiç sevmedim..." yorumunda bulundu.

Nagehan Alçı'nın, "İşte yeni İstiklal Cadde" başlığıyla (7 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tüm bunları konuşurken bir yandan da caddede yürümeye devam ediyoruz. Hakikaten çok canlı, çok kalabalık İstiklal. O kötü enerjiyi atmış, yeniden canlanmış. İstanbul’un kalbini yeniden böyle görmek güzel... Caddenin başına doğru yaklaştığımızda gözüme eski Maksim Gazinosu’nun olduğu yer çarptı. Ahmet Misbah Bey, “Maksim yakında yeniden açılıyor” dedi. Bence bu çok güzel bir haber, ancak binanın üzerine son derece uyumsuz bir şekilde tuhaf başka bir yapı daha kondurmuşlar. Sordum, “Orası da otel olacak” dediler. Hiç sevmedim...

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