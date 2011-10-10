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Ekonomi

Makroekonomide sebep

10 Ekim 2011 20:09

-Makroekonomide sebep-sonuç, Nobel kazandırdı STOCKHOLM/ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - İsveç Bilimler Akademisi bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li ekonomistler Thomas Sargent ve Christopher Sims'e verdi.  Akademi, Nobel Ekonomi Ödülü'ne bu yıl Thomas Sargent ve Christopher Sims'i, ''makroekonomide sebep ve sonuç üzerindeki deneysel araştırmalarından'' ve onların çalışmalarının ''modern makroekonomik analizlerin temelini oluşturmasından'' ötürü layık gördüğünü açıkladı.    Sargent ve Sims'in çalışmaları, politika değişiklikleri ya da artan petrol fiyatlarının üretim, enflasyon veya istihdam üzerindeki etkilerini anlamanın yollarını gösteriyor. Sargent'in çalışmaları sistemik politika değişiklikleri üzerine, Sims'in ise artan petrol fiyatları ya da hanehalkı tüketiminde hızlı düşüş gibi ekonomideki şoklara odaklanıyor. Princeton Universitesi'nde görev yapan profesör Sims, Stockholm'de düzenlenen basın toplantısında telefonla yaptığı açıklamada, ''kendisi ve Sargent'in kullandığı yöntemlerin küresel ekonominin şu anda içinde olduğu düzensizlikten çıkmanın yollarını bulmada temel olduğunu'' söyledi. Ödül komitesi telefon ettiğinde uykuda olduğunu ve ödülü kazanmayı beklemediğini ifade eden Sims, ''Aslında iki kez arandık ve eşim telefonun konuşma butonunu bulamadığı için tekrar uyumaya gittik'' dedi. Çalışmasında mevcut finansal karmaşanın çözümüne yardımcı olabilecek kolay bir yol bulunmadığını belirten Sims, ''Basit bir cevabım yok, ancak benim kullandığım ve Tom'un geliştirdiği yöntemler bu karmaşadan çıkmanın yollarını bulmanın temelini oluşturuyor'' diye konuştu. Kendisi ve Sargent'in, politika değişikliklerinin ve ekonomik sistemdeki şokların etkisini değerlendirmek için 1970'li yıllarda bağımsız olarak yaptıkları çalışmadaki yöntemlerinin küresel krize hızlı ya da basit çözümler sunmadığı uyarısında bulunan Sims, ''Basit bir cevabım olsaydı bunu bütün dünyaya yayardım'' dedi.  Sims, şu anda finansal piyasalardaki karışıklık gözönüne alındığında Sargent ile paylaşacağı 1,5 milyon dolarlık ödülünün yarısını nasıl değerlendireceği sorusuna, ''İlk olarak bir süre nakit olarak tutacağım sanırım'' yanıtını verdi.

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