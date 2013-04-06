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Yaşam

Makisnistsiz lokomotif faciaya yol açıyordu

Adana'da el frenini çekilmeyen lokomotif başıboş 40 kilometre yol aldı

06 Nisan 2013 16:53

Adana'da el frenini çekmeden ihtiyaç gidermek için lokomotiften inen makinistler nedeniyle faciadan dönüldü.

Ulukışla’dan Adana istikametine giden tek vagonlu lokomotifi kullanan iki makinist, el frenini çekmeden Çiftehan mevkiinde ihtiyaç gidermek için lavaboya gidince tren yaklaşık 40 kilometre yokuş aşağı indi.

Sahipsiz kalan lokomotif, Adana'dan gelen Çukurova Ekspresi ile kafa kafaya çarpışmaktansa son anda Belemedik bölgesinde makasın boşa alınmasıyla raylardan çıkartılarak engellendi.

2 gün önce meydana gelen olay Çiftehan bölgesinde makinistlerin ihtiyaç gidermek için lavaboya gitmesiyle başladı.

Makinistlerin el frenini çekmeyi unuttukları lokomotif yokuş aşağı hareket ederek yol aldı.

Lavabodan geldiklerinde treni yerinde bulamayan makinistler, hemen durumu amirlerine telefonla bildirdi. Yaklaşık 40 kilometre kendi başına giden lokomotifin karşı yönden gelen Çukurova Ekspresi’yle çarpışmaması için Belemedik bölgesinde raylarda makas değiştirildi.

Makinistsiz lokomotif raylardan çıkarılarak boşluğa yönlendirildi.

Görevliler 5 dakikalık gecikme olması halinde iki trenin çarpışmasının önüne geçilemeyeceğini öğrenildi.

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