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Dünya

'Makinist telefonla konuşuyordu'

Francisco José Garzón'un, bir başka demiryolu çalışanı ile yaptığı görüşme sırasında bir plan ya da başka bir belgeyi okuduğu anlaşılıyor

31 Temmuz 2013 12:21

İspanya’da geçen hafta raydan çıkan trenin makinistinin kaza sırasında telefonla konuştuğu ortaya çıktı.

İspanya'daki son 40 yılın en korkunç tren kazasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Galiçya Eyalet Yüksek Mahkemesi, geçen hafta raydan çıkan treni süren makinistin kaza sırasında telefonla konuştuğunun belirlendiğini açıkladı.

Karakutunun incelenmesi sonucu elde edilen bilgilere göre 52 yaşındaki makinist Francisco José Garzón'un, bir başka demiryolu çalışanı ile yaptığı görüşme sırasında bir plan ya da başka bir belgeyi okuduğu anlaşılıyor.

 

‘73 km/h'lık hız aşımı’

 

Mahkemeden yapılan açıklamada, trenin kaza mahaline varmadan kısa bir süre önce saatte 193 kilometre hızla sefer yaptığı, yapılan fren manevrasına rağmen raydan çıkmadan önceki hızın saatte 153 kilometre olarak kaydedildiği belirtildi. Kazanın meydana geldiği yerdeki azami hız sınırı ise saatte 80 kilometre.

Madrid-Santiago de Compostela hattında 24 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen kazada 79 kişi hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi gören yaralılardan 15'nin durumunun hâlâ kritik olduğu bildiriliyor.

Trenin makinisti, pazar akşamı yetkili mahkeme tarafından ifadesi alındıktan sonra şartlı tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanmasına devam edilecek makinist, ihmalden dolayı 79 kişinin ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.

 

Deutsche Welle Türkçe

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