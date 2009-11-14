Makinist otomatik fren sistemini kapatmış

T24 -

TCDD'nin açıklaması

Eskişehir'deki kazada, makasa 30 kilometre hızla girmesi gereken hızlı trenin 105 kilometre hızla makasa girdiği belirlendi.Makinistin otomatik sistemi 100 kilometre önce iptal ettiği ortaya çıktı.Otomatik sistem devre dışı bırakılmasaydı, trenin hızı makasa 1 buçuk kilometre kala 140'a, 300 metre kala da 40'a düşecekti. Makinist otomatik sistemi iptal ettiği için kendisi manuel olarak fren yapmak zorunda kaldı.CNN TÜRK'e bilgi veren demiryolları yetkilileri, trenin frenlerinin tutmadığı yönündeki iddiaların da gerçek olmadığını belirtti.Yetkililer, "Frenler tutmuyor olsa makinist frene o kadar yüklü asılamazdı. Ciddi bir fren izi var" dedi.Trendeki karakutuya savcılık tarafından el konuldu.''13 Ekim 2009 Cuma günü saat 12.38'de Eskişehir-Hasanbey Mevkisi'nde konvansiyonel hatta dray eden YHT ile ilgili olayın hemen akabinde Cumhuriyet Savcısı gözetiminde, kaza inceleme heyeti tarafından ilk incelemeler yapılmıştır.Cumhuriyet Savcısı tarafından el konulan ve dökümleri çıkartılan trenin veri kayıtlarının yer aldığı cihazın incelenmesi sonrasında, sürücünün treni bilgisayarlı otomatik sistemden/tam denetim modundan çıkararak, kendi inisiyatifiyle kullandığı tespit edilmiştir.Tren, tanımlı seyir hızı olan livre hızı yerine sürücünün belirlediği hızlarda ve livre hızının üzerinde 30 kilometre hızla gereken makasa 105 kilometre hızla girdiği için olay meydana gelmiştir.Tam denetim modundayken trenin livre hızını aşması, teknik olarak mümkün değildir.''