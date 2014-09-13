Makineye bulaşık yerleştirebilen robot geliyor

Britanya Bilim Festivali'nde sergilenen bir robotun kısa süre içinde bulaşık makinesine eşya yerleştirebilecek bir aygıt olarak görülebileceği ifade ediliyor. ‘Boris’ isimli robot, İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi tarafından beş yılda 350 bin sterlin harcama yapılarak geliştirilmiş bir robot. Yüzü ve bileklerine yerleştirilen derinlik sensörleri, 10 saniye içinde nesnelerin biçimini tespit ederek robot parmaklarıyla uygun bir tutma yöntemi uygulamasını ve isabetli kol hareketiyle engelleri aşarak hedefe ulaştırmasını sağlıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Robotu geliştiren ekibin başında görev yapan Profesör Jeremy Wyatt, Boris'in "eşya tutmak için değil, nasıl tutacağını öğrenmek için programlandığını" belirtti. Profesör ve uluslararası PacMan projesindeki ekibi, 2015'in Nisan ayına kadar bu robotu "bulaşık makinesine eşya yerleştirebilir" hale getirmeyi hedefliyor.

Profesör Wyatt, "Mutafak tezgahında olduğu gibi eşyaları dağıtıyorsunuz ve bunları inceleyen robot birini gözüne kestiriyor, tutuyor ve bulaşık makinesine yerleştiriyor" diyerek robotun çalışma mantığını açıklıyor. Boris'e neden mutfak işlerinin verildiği sorusuna ise Wyatt "Bulaşık makinesine eşya yerleştiren robotları bugün için ekonomik ve sosyal bir gereklilik olarak gördüğümden değil tabii. Ama bu, insanın yüzmilyonlarca yıl süren evrimi sonrasında geliştirdiği ve manipülatif yetenek gerektiren tipik insan işlerinden biri. Yani bu işi bir robotun yapmasını sağlayarak gelecekte robotları daha esnek kılmayı ümit ediyoruz" şeklinde cevap verdi.

Sanayi robotlarını birinci kuşak, insansız hava araçları, şoförsüz arabalar ve diğer hareketli robotları ikinci kuşak robotlar olarak değerlendiren Profesör Wyatt, Boris'in üçüncü kuşak robotları temsil ettiğini belirtiyor.

Akıllı robot Bob

Festivalde bilim ekipleri farklı bir akıllı robot olarak Bob'u da takdim ettiler. Boris maharetli ama hareketsiz iken Bob lazerli mesafe sensörleriyle etrafındaki nesnelerin ve insanların varlığını tespit ederek tekerlekleriyle rahatça dolaşabiliyor. Bob'u programlayan ekibin başında bulunan Dr. Nick Hawes bu robotun, "etrafındaki engellerin yerini gösteren bir ısı haritası çıkardığını" söylüyor. En zoru ise hareket halindeki insanlar. Dr. Hawes, Bob'un insan gördüğünde yavaşladığını ve onlarla arasında koyacağı sosyal mesafeyi gözeterek durduğunu belirtiyor.

Bob insan müdahalesi olmadan bir hafta boyunca kapalı bir ortamı keşfedip basit gözlemler yaparak belli görevleri yerine getirebiliyor. Dr Hawes, bu robotta yeni olan şeyin "bağımsızlık" hali olduğunu ve kısa bir süre önce güvenlik şirketi G4S'te gözetim görevlisi olarak üç haftalık bir staj yaptığını söylüyor. Festivale katılan ekipler uzun vadede bu robotların ofis, hastane, depo gibi ortamlarda insanlarla yan yana çalışmasını sağlamayı hedeflediklerini ve İngiltere'nin "marifetli el" sahibi robot teknolojisini patentleştirdiğini ifade ediyor.