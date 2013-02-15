Başbakan Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Bidzina Ivanishvili arasındaki görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında neşeli anlar yaşandı. Gürcü bir gazetecinin Ivanishvili'ye sorusunu hızlı dile getirmesi üzerine Erdoğan'ın "Makineli tüfek gibisin maşallah" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Bidzina Ivanishvili ile bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'a ilk olarak Fransa ve İspanya'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar soruldu.

Erdoğan konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle bizi, Almanya ve Fransa'nın attığı adımların başlangıcından öte neticesi ilgilendiriyor. Netice alınmadıktan sonra atılan bu adımların bir önemi yok.

Aramızda bilindiği gibi terör örgütüne karşı mücadele ile ilgili anlaşmalar vardır. Bunlarla ilgili binlerce dava olduğunu söylemelerine rağmen, bir netice bulunmuyor.

Özellikle teröristler bize teslim edilmediği sürece, bu atılan adımların hiçbir anlamı yok, biz neticeyi görmek istiyoruz. Bu neticenin özlemi içerisindeyiz.

Müzakerelerle ilgili konuya gelince AB'de Fransa 5 faslı bloke etmişti. Bunların içerisinden 22. faslılla ilgili olumlu bir yaklaşım söz konusu.

Tabii bu süreci İrlanda'nın dönem başkanlığında olumlu etkileyebilir. Bunu da bu süreç içersinde göreceğiz."



Avrupa'da PKK operasyonları



Hafta içerisinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, Fransa'da 15, İspanya'da ise 6 kişi gözaltına alınmıştı.



'3 isim değerlendirilecek'



Erdoğan bir soru üzerine İmralı sürecine ilişkin değerlendirme de yaptı.

BDP, bugün İmralı'ya ikinci ziyareti gerçekleştirecek heyet için Adalet Bakanlığı'na; DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın isimlerini vermişti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in henüz kendisine isimleri bildirmediğini söyleyen Erdoğan, "Bu 3 isimle ilgili olarak Sayın Bakanım henüz bana isimleri bildirmiş değil. Durumu henüz bilmiyorum, ama bugün, yarın isimler bana bildirildiğinde zaten kendileriyle bunu müzakere ederiz, ona göre de kararı verir. Adalet Bakanımız da bu konuyla ilgili adımı atar" diye konuştu.



'Makineli tüfek gibisin maşallah'



Toplantıda eğlenceli anlar da yaşandı. Gürcistanlı bir gazetecinin Gürcistan Başbakanı Ivanishvili'ye sorduğu soruyu çok hızlı dile getirmesi üzerine, Başbakan Erdoğan'ın ''Makineli tüfek gibisin maşallah'' demesi, salonda gülüşmelere neden oldu.



'Tüm gazeteciler aynıymış'



Ivanishvili, Gürcü bir gazetecinin, Gürcistan iç politikasıyla ilgili sorusuna ''İç politika burada sorulmamalı, ama sordunuz cevaplayayım'' karşılığını verdi. Başbakan Erdoğan da bunun üzerine, ''Demek ki dünyada gazeteciler birbirinin aynıymış. Merak etmeyin bize de şimdi bugünkü gündem sorulmaz, başka bir şey sorulur'' dedi.