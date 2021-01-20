Makinede ihracat azaldı, ithalat patlattı; dış ticaret açığı iki katına çıktı

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün 2020 yılı ihracatının yüzde 4 kayıpla 17.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Karavelioğlu, 2020'de Türkiye’nin 11 ayda 25.2 milyar dolarlık makine ithalatı yaptığını ve sektörün dış ticaret açığının iki katına çıktığını vurgulayarak, “İmalatçılarımızın senelerce çalışarak 5,5 milyar dolar seviyesine indirdiği makine dış ticaret açığı bu yıl ikiye katlandı. Asya ülkelerinden makine ithalatımız 11 ay içinde yüzde 39,5 yükseldi” dedi.

Sanayicilerin, Uzak Doğu’nun dampingli ve finansman destekli mallarına gösterdiği aşırı ilgiyi sürdürülemez ve vahim bir kaynak israfı olarak gördüklerini söyleyen Karavelioğlu, “Makinelerimizin yüzde 65’inden fazlasını ithal eden gelişmiş ülkeler artık zamanında teslimat, güven ve kaliteyi öncelik olarak belirlemişken Türkiye’deki yatırımcıların bunları görmezden gelmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz" diye konuştu.

Karavelioğlu, “Türkiye’de tüm dünyanın parmakla gösterdiği, fiyat ve kalitede bir makine sektörü varken son 10 yılda 298 milyar dolarlık makine ithal edilip, 149 milyar dolar açık verildi. Önümüzde yerli imalatçılarımızı korumamız gereken çok zorlu iki sene varken ve rakiplerimiz korumacı politikalarını sürdürürken İlave Gümrük Vergilerinde nihai ürün ithalatını kolaylaştırıcı indirimler yapılması için henüz erken olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İhracattaki düşüşün sınırlı olmasını, yükselen teknoloji ve rekabetçi fiyatlara bağlayan Kutlu Karavelioğlu, “Pandemi döneminde makine ithalatı milyarlarca dolar azalan Almanya, ABD ve İngiltere gibi en güçlü olduğumuz pazarlarda ciddi bir kayıp yaşamayarak vazgeçilmez bir imalatçı olduğumuzu da kanıtladık. Karantina dönemindeki bağlantılarımızın neticesinde bu üç ülkeye ihracatımız son çeyrekte yüzde 21 arttı” diye konuştu.