Makine Mühendisleri: Koronavirüs meslek hastalığı sayılsın; Kod 29- 42-52 uygulamaları kaldırılsın

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’yle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Koronavirüs vakaları, başka bir değerlendirmeye gerek duymaksızın iş kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilmelidir. İşten çıkarma ve ücretsiz izin yasaklanmalı, işveren beyanına dayalı olarak işten çıkarmanın gerekçesi olarak kullanılan Kod 29, 42-50 uygulamaları yürürlükten kaldırılmalıdır” çağrısı yaptı.

28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü için yazılı açıklama yapan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, alınmayan işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) önlemleri nedeniyle her yıl binlerce işçinin yaralandığını ve binden fazla işçinin de öldüğünü belirterek, kazalardan sonra sakat kalan işçilerin de işsizliğe mahkûm olduğunu kaydetti. Yener, İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere çalışma yaşamı ve İSİG ile ilgili tüm mevzuatın; sendikalar, meslek örgütleri ve ilgili bilim çevrelerinin katkısı ile kamuculuk ve sosyal devlet politikaları temelinde yeniden düzenlenmesini istedi.

"Koronavirüs, işçi sınıfı hastalığı haline geldi"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Koronavirüs pandemisinin de sınıfsal bir sorun haline geldiğini vurgulayan Yener, “Salgın koşullarında emekçilere adeta ‘çalışarak öl’ ya da ‘açlıktan öl’ seçeneksizliği dayatılmaktadır. Üretim ve hizmetlerin daha ağır koşullarda devam etmesinin başka bir anlama gelmediği bizzat emekçiler tarafından haykırılmaktadır. Milyonlarca işsiz, kamu kaynakları ve İşsizlik Fonu’ndan yararlanamamaktadır” değerlendirmesini yaptı.

"Çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri kabul edilmeli"

Yener, Koronavirüs'ün nasıl işçi sınıfı hastalığı haline geldiğini ve alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

- Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler emek, meslek, bilim çevrelerinin önerileri çerçevesinde durdurulmalıdır.

-İşyerlerinde, bulaşı önlemek için odamız İklimlendirme Teknik Kurulu önerileri başta olmak üzere bilimi, insanı, sağlığı esas alan önlemler alınmalı, İSİG yönünden denetimler yapılmalı, denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler için etkili idari para cezaları uygulanmalıdır.

-Covid-19 vakaları, başka bir değerlendirmeye gerek duymaksızın iş kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilmelidir.

-Meslek hastalığı tespit süreci, SGK’nın bilim dışı verilerinin aksine, tüm vakaların tespitine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

-6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda var olan “çalışmaktan kaçınma hakkı” talepleri kabul edilmeli, işyeri koşulları uygun hale getirilmelidir.

-İşten çıkarma ve ücretsiz izin yasaklanmalı, işveren beyanına dayalı olarak işten çıkarmanın gerekçesi olarak kullanılan Kod 29, 42-50 uygulamaları yürürlükten kaldırılmalıdır.

-İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön koşullar salgın sürecinde uygulanmamalı; Fondan yapılan ödemeler ileride de işsiz kalınması durumunda ‘mahsuplaşma’ gerekçesi olmaktan çıkarılmalıdır.

-Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi vb. için verilmiş olan yolcu, araç, hasta vb. garanti ödemeleri durdurulmalı, bu kaynaklar işsiz kalanlar ve işyerlerini kapatmak zorunda kalanlara destek olarak verilmelidir.

-Sigortasız ve sendikasız çalıştırma yasaklanmalı, sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.

-Özel hastaneler kamulaştırılmalı, tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır.