Makine ihracatı yüzde 17.1 artarak 14 milyar dolara çıktı

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Ekim ayında 1 milyar 650 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve yılın ilk 10 ayında toplam ihracatı 14 milyar dolara ulaşan makine sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.1 ihracat artışı sağladı.

Türkiye’nin toplam ihracatı son 12 ayda yüzde 7.9 artışla 167 milyar dolar olarak gerçekleşirken, makine ihracatı on iki aylık dönemde yüzde 18 artarak 17 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin Makinecileri’nin ihracatı yılın ilk on ayında 14 milyar doları aşarken, Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracattaki artış dikkat çekti.

Ekim ayı sonu itibarıyla Hollanda’ya makine ihracatında yaşanan yüzde 59’luk artışın yanı sıra, Romanya’da yüzde 34, Fransa’da yüzde 25, İngiltere’de ise yüzde 23 artış oldu. Özbekistan ve Rusya’ya ise sırasıyla yüzde 53 ve yüzde 40 oranlarında büyük artışlar kaydedildi.

Sektör genelinde en fazla ihraç edilen makine mal grupları klimalar ve soğutma makineleri (1.92 milyar dolar), motorlar ve aksamları (1.9 milyar dolar), yıkama ve kurutma makineleri (1.3 milyar dolar) ve inşaat ve madencilik makineleri (1 milyar dolar) oldu.

Ekim ayında gerçekleşen rekorda, miktar artışı kadar değer artışının da büyük rol oynadığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şöyle devam etti:

“Bu yıl değişim oranları farklılık göstermekle birlikte neredeyse tüm alt sektörlerde ihracat artışı sağlamış olmamız, hepimiz için moral kaynağı olmuştur.

“Geçen yılın ilk 10 ayında 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yıl aynı dönemde 250 bin ton daha fazla makine sattık ve bu ticaretten 2 milyar dolar daha fazla gelir elde ettik.

“Bu performans makine sektörünün güç gösterisidir. Türk makinelerinin kalitesiyle beraber rekabet gücü de artıyor.

“Yerli üretime verilen desteklerin artarak sürmesi, sektörümüzün Avrupa’nın üretim merkezi haline gelme yolundaki çabalarına büyük katkı sağlayacaktır.” (Fotoğraflı)