Makina Mühendisleri Odası, gar binaları ve otobüs terminallerinde alınması gereken Covid-19 önlemlerine karşı uyardı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İklimlendirme Teknik Kurulu, Covid-19 nedeniyle gar binaları, otobüs terminalleri ve deniz ulaşım yolcu salonlarında alınması gereken önlemleri açıkladı.

Açıklamada, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekilirken asansör ve kafeterya gibi alanlarda yüzde 100 temiz hava sağlanması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, tesislerin giriş ve çıkışlarındaki tüm hava perdeleri kapalı konumda tutulması, açılır kapıların önüne hijyenik paspaslar yerleştirilmesi ve kapılar el değmeden fotoselle otomatik açılması gerektiği belirtildi ve şu önlemler sıralandı:

♦ Gar binaları, otobüs terminalleri ve deniz ulaşım yolcu salonlarının ana giriş, yolcu ve bekleme salonlarına yolcu ve çalışanlar dışında kişiler alınmamalı.

♦ Danışma, bilet satış, engelli gişesinde görevli olan kişiler mutlaka maske ile birlikte siperlik kullanmalı ve çalışanlar ile yolcular arasında sosyal mesafeyi sağlayacak bariyerler oluşturulmalı.

♦ Yemek alımlarında self servis ve açık büfe uygulaması kaldırılmalı. Tek kullanımlık ambalajlanmış çatal, kaşık, bıçak, peçete ve kürdan kullanılmalı, tuz ve karabiber tek kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılmalı. Mümkün olduğunca açık havada oturulması sağlanmalıdır.

♦ Asansörlerde taşınan insan sayıları azaltılmalı. Asansör kabini bekleme halindeyken gerekli ayarlamalar yapılarak kabin kapılarının açık olacak şekilde beklemesi sağlanmalı.