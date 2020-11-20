T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maket trafik polisine ateş edip, sakal ve bıyık çizdiler

20 Kasım 2020 16:49

Mersin’in Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise, kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine maketin çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, yerde 4 boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sökülen maketin yerine yenisinin yerleştirileceği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar da saldırganlara tepki gösterdi.

ETİKETLER

trafik polisimersin anamurmaket trafik polisipompalı tüfekle ateşsakal bıyık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24