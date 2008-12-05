Maket ile açılış da olurmuş

Topbaş, Saka Su'yun restore ettirdiği Kabataş'taki Hekimoğlu
Ali Paşa Çeşmesi'nin açılışını maket üzerinde makamında gerçekleştirdi
İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hekimoğlu Ali Çeşmesi olarak
bilinen ve 1732 yılında yapılan çeşmenin Kabataş Set Üstü'nden, 1957'de
bugün bulunduğu yere taşındığını
söyledi.
Hekimoğlu Ali
Çeşmesi'nin, İstanbul'un kendi türündeki nadide eserlerinden biri
olduğunu anlatan Topbaş, "Bu çeşme, büyük hazneli taşla yapılmış ve
çevresi mermerle kaplanmak suretiyle değişik bir üslup uygulanmış
önemli bir eser" diye konuştu.
İstanbul'un bir çok kültürel
değere sahip bir şehir olduğunu ifade eden Topbaş, "İstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi İSKİ ve İSKİ Su Vakfı
marifetiyle onarımlarımızı, restorasyon çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama
güzel olan, sponsorlar, iş adamlarımız vasıtasıyla bu değerlerimizi
geri kazanım konusunda aldığımız destek" dedi.
SAKA Su'ya teşekkür eden Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha
önce Kabataş Tophane Çeşmesi yenilendi. Güzel bir hale getirildi.
Turistlerin dikkatini çeken önemli bir eser. Oradaki açılış konuşmamızda
Hekimoğlu
Ali Paşa Çeşmesi'nin de restore edilmesi talep edilmişti. Biz tamam
dedik ve arkasından da başlatıldı, bugün de tamamlandı. Bu güzel eserin
İstanbul'a kazandırılmasından dolayı teşekkür ediyorum. Diliyorum ki
bunun gibi diğer eserlerimize de müteşebbisler ve iş adamlarımız gelip
katkıda bulunsun. Özellikle 2010 Avrupa Kültür Başkenti hazırlıklarında
bize destek olsunlar."
Topbaş, çeşmenin açılışını maket
üzerinde gerçekleştirdiklerini, aynı anda çeşmenin üzerindeki şantiye
panolarının kaldırıldığını ve çeşmenin "yaşayan bir çeşme" haline
geldiğini söyledi.
İstanbulluların da bu tür eserleri korumak
konusunda görevli olduğunu dile getiren Topbaş, "Bu tip yapılar
üzerinde bir takım yazılar ve uygunsuz
ifadeler görmekteyiz.
İstanbullular buna hassasiyet gösterecekler ve müdahale edilecek. Güzel
bir eserin İstanbul'a kazandırılması önemli. 2010 Avrupa Kültür
Başkenti'ne az bir süre kaldı. Herkesin kendi boyutunda katkıda
bulunması lazım" dedi.
Bu tür projelere verilecek katkılar için
hazır olduklarını bildiren Topbaş, "Kenti dünya görücüsüne
çıkartıyoruz. Bu bir milattır, herkese sorumluluk
düşüyor" diye konuştu.
Çeşmenin
restorasyon projesini üstlenen ve SAKA Su'yu bünyesinde barındıran
Marsan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karabulut ise İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne, kendilerine İstanbul'a bir eser kazandırma fırsatı verdiği için teşekkür etti.
Türkiye'nin
hatta dünyanın incisi olan İstanbul'a nasıl bir katkıda
bulunabileceklerini düşündüklerini ifade eden Karabulut, "İşimiz su
olduğu için
kaybolmaya yüz tutan tarihimizin güzelliklerini gün
yüzüne çıkarmak adına böyle bir fikir aklımıza geldi. Gönlümüz İstanbul
için daha büyük şeyleri yapmayı arzuluyor. Büyük kentlerde yaşayan
sorumluluk sahibi olan herkesin, yöneticilerden bir şeyler beklemeden,
kent için bir şeyler yapması gerekmektedir.
İnşallah
önümüzdeki zamanlarda daha güzel eserler yaparız" diye konuştu.
Karabulut, bir yılda tamamlanan restorasyonun 250 bin YTL'ye mal
olduğunu kaydetti. Karabulut daha sonra Topbaş'a, çeşmenin lazerle
işlendiği cam plaketi ve İSKİ'de sergilenmek üzere maketini hediye etti.