Maket ile açılış da olurmuş

Topbaş, Saka Su'yun restore ettirdiği Kabataş'taki Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi'nin açılışını maket üzerinde makamında gerçekleştirdi



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hekimoğlu Ali Çeşmesi olarak bilinen ve 1732 yılında yapılan çeşmenin Kabataş Set Üstü'nden, 1957'de bugün bulunduğu yere taşındığını

söyledi.



Hekimoğlu Ali Çeşmesi'nin, İstanbul'un kendi türündeki nadide eserlerinden biri olduğunu anlatan Topbaş, "Bu çeşme, büyük hazneli taşla yapılmış ve çevresi mermerle kaplanmak suretiyle değişik bir üslup uygulanmış önemli bir eser" diye konuştu.



İstanbul'un bir çok kültürel değere sahip bir şehir olduğunu ifade eden Topbaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi İSKİ ve İSKİ Su Vakfı marifetiyle onarımlarımızı, restorasyon çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama güzel olan, sponsorlar, iş adamlarımız vasıtasıyla bu değerlerimizi geri kazanım konusunda aldığımız destek" dedi.



SAKA Su'ya teşekkür eden Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Daha önce Kabataş Tophane Çeşmesi yenilendi. Güzel bir hale getirildi. Turistlerin dikkatini çeken önemli bir eser. Oradaki açılış konuşmamızda

Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi'nin de restore edilmesi talep edilmişti. Biz tamam dedik ve arkasından da başlatıldı, bugün de tamamlandı. Bu güzel eserin İstanbul'a kazandırılmasından dolayı teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bunun gibi diğer eserlerimize de müteşebbisler ve iş adamlarımız gelip katkıda bulunsun. Özellikle 2010 Avrupa Kültür Başkenti hazırlıklarında bize destek olsunlar."



Topbaş, çeşmenin açılışını maket üzerinde gerçekleştirdiklerini, aynı anda çeşmenin üzerindeki şantiye panolarının kaldırıldığını ve çeşmenin "yaşayan bir çeşme" haline geldiğini söyledi.



İstanbulluların da bu tür eserleri korumak konusunda görevli olduğunu dile getiren Topbaş, "Bu tip yapılar üzerinde bir takım yazılar ve uygunsuz

ifadeler görmekteyiz. İstanbullular buna hassasiyet gösterecekler ve müdahale edilecek. Güzel bir eserin İstanbul'a kazandırılması önemli. 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ne az bir süre kaldı. Herkesin kendi boyutunda katkıda bulunması lazım" dedi.



Bu tür projelere verilecek katkılar için hazır olduklarını bildiren Topbaş, "Kenti dünya görücüsüne çıkartıyoruz. Bu bir milattır, herkese sorumluluk

düşüyor" diye konuştu.



Çeşmenin restorasyon projesini üstlenen ve SAKA Su'yu bünyesinde barındıran Marsan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karabulut ise İstanbul Büyükşehir

Belediyesi'ne, kendilerine İstanbul'a bir eser kazandırma fırsatı verdiği için teşekkür etti.



Türkiye'nin hatta dünyanın incisi olan İstanbul'a nasıl bir katkıda bulunabileceklerini düşündüklerini ifade eden Karabulut, "İşimiz su olduğu için

kaybolmaya yüz tutan tarihimizin güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak adına böyle bir fikir aklımıza geldi. Gönlümüz İstanbul için daha büyük şeyleri yapmayı arzuluyor. Büyük kentlerde yaşayan sorumluluk sahibi olan herkesin, yöneticilerden bir şeyler beklemeden, kent için bir şeyler yapması gerekmektedir.



İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha güzel eserler yaparız" diye konuştu. Karabulut, bir yılda tamamlanan restorasyonun 250 bin YTL'ye mal olduğunu kaydetti. Karabulut daha sonra Topbaş'a, çeşmenin lazerle işlendiği cam plaketi ve İSKİ'de sergilenmek üzere maketini hediye etti.