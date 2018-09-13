Makel'de işçiler fazla çalışmayız dedi; fabrika yönetimi geri adım attı

Elektrik malzemeleri üreticisi Makel, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesiyle başlayan kur krizini sebep göstererek, çalışanlarından her gün 50 dakika daha fazla çalışmasını istedi. İşçilerin topluca fazla çalışmayacaklarını ilan etmeleri üzerine fabrika yönetimi geri adım attı.

Evrensel'den Eren Ergine'nin haberine göre, büyük bölümünün asgari ücrete çalıştığı Makel’in Esenyurt Kıraç’ta bulunan fabrikasında yönetim, kriz bahanesiyle günde 2 kez 15 dakika olan çay molalarından 5’er dakika, 40 dakika olan yemek molasından 10 dakika kesmek ve işçileri yarım saat daha fazla karşılıksız olarak çalıştırmak istedi. İşçiler ise “1 dakika bile işe geç başlasak tutanak tutan Makel, şimdi bizden fedakarlık istiyor, eğer ekonomileri kötüyse önce lüks arabalarını satsınlar” diyerek duruma tepki gösterdi. İşçilerin kararlı duruşu karşısında Makel yöneticileri geri adım attı.

"Açlıktan ölelim mi?"

Evrensel'e konuşan Makel işçileri “Biz asgari ücrete çalışıyoruz, tüketim maddelerinin neredeyse tamamına zam geldi, alım gücümüz düştü, maaşlar eridi, bizden daha ne fedakarlığı bekliyorlar? Açlıktan ölelim mi” diyor. Krizin patron tarafından bahane edildiğini söyleyen işçiler, “Madem işler kötü o zaman neden her gün 5 işçi alıyorsun?” diye soruyor.

Bugün kendilerinden 50 dakika fazla çalışmalarını isteyen patronun, bunu kabul etmeleri durumunda, “Cumartesi pazar da çalışın, günde 10 saat çalışın” diye dayatmalarla geleceğini belirten işçiler, “50 dakika fedakarlık yapsaydık başka fedakarlıklar istenecekti. Biz Makel işçileri olarak bu duruma tepki gösterdik” dedi.

Elektrik malzemeleri sektörünün önde gelen firmalarından olan Makel, dünyanın 40’ı aşkın ülkesine ihracat yapıyor. Her yıl açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında istikrarlı bir şekilde yerini alan Makel patronu, bir yandan “ekonomideki belirsizlikten dolayı sıkıntı çektiklerini” söylerken, diğer yandan Topkapı’da Grand Makel ismiyle otel açıyor.