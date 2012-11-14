Makedonya'dan Türk dizilerine tepki: 500 yıl esaret altında kaldığımız yeter!

Makedonya, Arap dünyası ve Balkan ülkelerinde reyting rekorları kıran Türk dizilerine yasak koyacağını açıkladı.

Gün boyu yayınlanan Türk dizilerinin ev kadınlarını ekrana kilitlediğine dikkat çeken Makedonya Enformasyon ve Toplum Bakanı Ivo Ivanovski başta Muhteşem Yüzyıl olmak üzere Türk dizilerinin gündüz ve prime-time saatlerde yayınlanmasını engellemek için televizyon kanununda değişiklik yapacaklarını belirtti.

Ivanovski, “Türk dizileri yüzünden kendi yapımımız televizyon programları gece yarısından sonra yayınlanmaya başladı. Kanallar arasında dolaştığımda bile "Muhteşem Yüzyıl", "Ezel", "Binbir Gece" gibi Türk dizilerine rastlıyorum. Hepsi çok güzel diziler ama 500 yıl Türk esaretinde kaldığımız yeter” şeklinde konuştu.

HaberTürk'te yer alan habere göre Bakan, kademeli olarak Türk dizilerini yayından kaldıracak bir yasa tasarısı hazırladıklarını, 2013'te yürürlüğe girecek bu tasarıya göre, 08.00 ve 20.00 saatleri arasında TV kanallarında Makedon belgesel ve dizilerini ön plana çıkaracaklarını söyledi.

Türk dizileri hakkında daha önce de Yunanistan’da tartışmalar yaşanmış, Türk dizilerinin Yunan televizyonlarında yasaklanması çağrısında bulunulmuştu.