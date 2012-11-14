T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Makedonya'dan Türk dizilerine tepki: 500 yıl esaret altında kaldığımız yeter!

Makedonya Enformasyon ve Toplum Bakanı: Hepsi çok güzel diziler ama 500 yıl Türk esaretinde kaldığımız yeter

14 Kasım 2012 10:30

Makedonya, Arap dünyası ve Balkan ülkelerinde reyting rekorları kıran Türk dizilerine yasak koyacağını açıkladı.

Gün boyu yayınlanan Türk dizilerinin ev kadınlarını ekrana kilitlediğine dikkat çeken Makedonya Enformasyon ve Toplum Bakanı Ivo Ivanovski başta Muhteşem Yüzyıl olmak üzere Türk dizilerinin gündüz ve prime-time saatlerde yayınlanmasını engellemek için televizyon kanununda değişiklik yapacaklarını belirtti.

Ivanovski, “Türk dizileri yüzünden kendi yapımımız televizyon programları gece yarısından sonra yayınlanmaya başladı. Kanallar arasında dolaştığımda bile "Muhteşem Yüzyıl", "Ezel", "Binbir Gece" gibi Türk dizilerine rastlıyorum. Hepsi çok güzel diziler ama 500 yıl Türk esaretinde kaldığımız yeter” şeklinde konuştu.

HaberTürk'te yer alan habere göre Bakan, kademeli olarak Türk dizilerini yayından kaldıracak bir yasa tasarısı hazırladıklarını, 2013'te yürürlüğe girecek bu tasarıya göre, 08.00 ve 20.00 saatleri arasında TV kanallarında Makedon belgesel ve dizilerini ön plana çıkaracaklarını söyledi.

Türk dizileri hakkında daha önce de Yunanistan’da tartışmalar yaşanmış, Türk dizilerinin Yunan televizyonlarında yasaklanması çağrısında bulunulmuştu.

ETİKETLER

makedonyatürk dizilerimakedonya enformasyon ve toplum bakanıIvo IvanovskiMuhteşem Yüzyılyasakdeğişiklikkanun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24