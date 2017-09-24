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Dünya

Makedonya’daki film festivalinde 2 Türk filmi yer alıyor

Eyüp Salih / Manastır, 24 Eylül, (DHA) – Makedonya’nın Manastır şehrinde  38

24 Eylül 2017 15:53

Eyüp Salih / Manastır, 24 Eylül, (DHA) – Makedonya’nın Manastır şehrinde  38. Uluslararası Manaki Kardeşler Film Festivali törenle açıldı. Çok sayıda sanatçı, film yapımcıları, senarist, oyuncu, izleyiciler ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov da açılış törenine katıldı.

Festivalin açılış gecesinde proğramda yer alan bazı filmlerden bölümler seyredildikten sonra Makedon film yönetmeni Milço Mançevski’nin “Kray na vremeto” (Zamanın sonu) ve Bulgar film yönetmeni Stephan Komandarev’in “Nasoki”(Yönler) filmleri gösterildi.

30 Eylüle kadar sürecek Manaki Kardeşler Film Festivalinde Makedonya, Bulgaristan, İsviçre, İspanya, Belçika, Rusya, Hollanda, Sırbistan ,Bosna Hersek,Danimarka, Avusturya, İsveç ve daha birçok ülke yapımı filmler de yer alıyor. Festival proğramında Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Muttalip Müjdeci’nin oynadığı ve genç film yapımcısı Mehmet Can Mertoğlu’nun “Albüm” isimli filmi ve Orçun Aydoğan, Gökhan Küçük, Anar Efendiyev’in oynadığı ve Sezen Kayhan yönetmeliğinde gerçekleşen Elene filmi de yer aldı.

Manaki Kardeşler Film Festivali’nin açılış gecesinde, bu yıl “Altın Kamera 300” ödüllerin sahipleri  İtalyan görüntü yönetmeni Giuseppe Rotunno ve Fransız görüntü yönetmeni Pierre Lhomme’ye ödülleri teslim edildi. Giuseppe Rotunno bazı nedenlerden dolayı Manastıra gelemediği için ödülü onun adına  öğrencisine takdim edildi. Pierre Lhomme ise ödülünü Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’un elinden aldı.  

Görüntü dökümü:

Açılış töreninden görüntüler

Giuseppe Rotunno’nun öğrencisine ödül teslimi

Gyorge İvanov’un Pierre Lhomme’ye ödül teslimi

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