Makedonya'da siyasi gerilim artıyor

On binlerce Makedon Başbakan Nikola Gruevski'ye destek mitingi yaptı. Bir gün önce de benzer sayıda protestocu hükümet karşıtı gösteri yapmıştı.

Pazartesi günkü gösteri başkent Üsküp'te parlamento önünde yapıldı. Mitingde bir konuşma yapan Gruevski yasadışı dinleme ve yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya.

Başbakan suçlamaları ve istifa etmeyi reddediyor.

Hükümet binaları önünde bir Gruevski karşıtı yüzlerce kişinin katıldığı bir protesto kampı kuruldu.

Göstericiler Gruevski istifa edene kadar kampın yerinde kalacağını söylüyor.

Protesto kampı Pazartesi günkü hükümet yanlısı mitingin yapıldığı yere yaklaşık 2 km mesafede.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki göstericiler Başbakan Nikola Gruevski istifa edene dek protestoların süreceğini söylüyor.

Önceki günkü gösterilere on binlerce kişi katıldı. Yüzlerce kişi de dün ve bu geceyi çadırlarda geçirdi.

Protestoların gerekçesi son aylarda çıkan ve Başbakan Gruevski'nin görevini kötüye kullandığını iddia eden haberler.

Gruevski iddiaları redederken, hükümet muhalefeti kendi çıkarları adına ülkeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor.

İddialar

Muhalefet tarafından kamuoyu ile paylaşılan telefon kayıtlarında, hükümet bakanlarının seçim sonuçlarında usülsüzlükten medya üzerinde baskı kurmaya ve cinayetlerin üstünün örtülmesine varan birçok yasadışı eyleme dahil olduğu iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta hükümetin iki bakanı ve istihbarat servisinin başkanı artan baskılar karşısında istifa etmek zorunda kalmıştı.

Muhalefet özellikle istifa eden isimlerden İçişleri Bakanı Gordana Jankulovska ile İstihbarat Servisi Başkanı Saso Mijalkov'un yargı ve medyayı kontrol altında tutmak için usülsüz telefon dinlemeleri yaptığını savunuyor.

Gruevski hükümeti ise suçlamaları reddediyor ve muhalefetin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savunuyor.

'20 bin kişi usülsüz dinlendi' iddiası

Muhalefet lideri Zoran Zaev, Şubat ayından bu yana düzenli olarak telefon kayıtlarını kamuoyuna açıklıyor.

Zaev ve partisi hükümetin 20 binin üzerinde kişiyi yasadışı biçimde takibe aldığını ve dinlediğini iddia ediyor.

Dinlenenler arasında gazeteciler, siyasiler ve dini liderler olduğu savunuluyor.

Muhalefet, kamuoyuna açıklanan tapelerin, hükümetin en üst kademelerinde yolsuzluğun ve usülsüzlüklerin yaygın hale geldiğini kanıtladığını savunuyor.

Hükümet karşıtlarının talebi Başbakan Nikola Gruevski'nin istifa edip erken seçim kararı alması yönünde.

2006'dan bu yana iktidarda olan Gruevski ise erken seçim çağrılarının yersiz olduğunu söylüyor.

İç savaş tehdidi

Makedonya geçen hafta da Arnavut kökenli vatandaşlar ve polis arasında yaşanan çatışmalarla gündeme gelmişti.

Polisin ülkenin kuzeyinde Arnavut kökenlilerin yaşadığı Kumanovo kasabasına yaptığı baskın sonrası çıkan çatışmalarda, 14 Arnavut kökenli Makedon ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

2,1 milyon nüfuslu Makedonya'da Arnavutluk kökenlilerin toplam nüfusa oranı yaklaşık yüzde 25.

2001 yılında Arnavut azınlık için daha fazla hak isteyen silahlı isyancılar ülkeyi iç savaş eşiğine getirmişti.