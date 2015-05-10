Makedonya’da silahlı çatışma



Makedonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ivo Kotevski, Kumanovo kentinde meydana gelen silahlı çatışmada 8 polis ile 14 silahlı şahsın hayatını kaybettiğini açıkladı. Makedonya'nın kuzeyinde meydana gelen çatışmada 37 kişi de yaralandı. Sözcü Kotevski, Arnavut olduğu sanılan şahısların “terör örgütü üyesi” olduğunu ifade etti.

Makedonya medyasında çıkan çeşitli haberlerde "40 üniformalının" hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Silahlı çatışmanın, polisin gruba yönelik düzenlediği bir operasyon sırasında çıktığı belirtiliyor. Pazar günü de Kumanovo kentinin çeşitli bölgelerinden tek tük silah seslerinin geldiği belirtiliyor.

Olay sonrası Kosova, Arnavutluk ve Avrupa Birliği'nden itidal çağrısı yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn şiddet olaylarından "derin endişe" duyduğunu belirterek şiddetin tırmandırılmaması çağrısı yaptı.