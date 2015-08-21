Makedonya'da sığınmacılara göz yaşartıcı bomba



Makedonya'da hükümetin sığınmacı krizini kontrol altına almak amacıyla olağanüstü hâl kararı almasının ardından Gevgeli sınır kapısına tel örgüler örüldü.

Dün kapatılan sınır kapısında geçiş için binlerce kişi birikti. Sığınmacıların büyük kısmı geceyi açıkta geçirdi. Sığınmacıların geçişte ısrar etmesi üzerine Makedon polisi göz yaşartıcı bomba kullandı.

Olağanüstü hâl ilan edildi

Ülkenin güney sınırında baskının artması ve Yunanistan'dan gelen göçün yoğunlaşması üzerine olağanüstü hâlin uygulanacağını açıklayan Makedonya İçişleri Bakanlığı, sınır bölgesinin daha iyi kontrol edilmesi gerektiğini ilan etmişti.

Krizin üstesinden gelinebilmesi için ordunun da devreye gireceğini kaydeden Bakanlık, "Yunan tarafından yoğun şekilde yasadışı yollarla sınırın aşıldığını" vurgulamıştı.

Üsküp Brüksel'den yardım istedi

Üsküp hükümeti, kısa bir süre önce Avrupa Birliği'nden de mülteci sayısının artması nedeniyle yardım talebinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Mitko Cavkov, "sorunun bir Avrupa ülkesinden Makedonya'ya taşınması nedeniyle Avrupa Birliği'nin yardım etmekle yükümlü olduğunu" söylemişti. Cavkov, ülkesinin bütün sığınmacıları kapsayacak kapasitesi olmadığını da vurgulamıştı.

Yardım örgütleri, günde yaklaşık 2 bin kişinin yasadışı yollarla Yunanistan - Makedonya sınırını geçtiğini tahmin ediyor.

Trene binebilmek için birbirlerine bıçak çekiyorlar

Makedonya makamları mültecilerin 72 saatlik transit vizesiyle toplu taşıma araçlarına bedava binmelerine izin veriyor. Bu süre zarfında ülkeyi terk etmeleri ya da iltica dilekçesi vermeleri gerekiyor ama mülteciler Makedonya'da kalmak istemiyorlar. Üç günde 180 kilometre kat edip komşu Sırbistan'a geçmeleri gerekiyor.

Selanik – Belgrad seferini yapan yolcu treni Makedonya sınırını geçtikten sonra Gevgeli'de duruyor. Sığınmacılar, 200 yolcu alan trende bir yer kapabilmek için kimi zaman birbirlerini bıçaklıyor.