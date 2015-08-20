Makedonya'da olağanüstü hal



Yunanistan'a gelen sığınmacıların batıdaki Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla geçiş yolu olarak kullandığı Makedonya geçen haftadan beri zor günler geçiriyor. Büyük bir sığınmacı akınıyla karşı kalan Makedonya'da hükümet kriz nedeniyle olağanüstü hâl kararı aldı.

Ülkenin güney sınırında baskının artması ve Yunanistan'dan gelen göçün yoğunlaşması üzerine olağanüstü halin uygulanacağını açıklayan Makedonya İçişleri Bakanlığı, sınır bölgesinin daha iyi kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Krizin üstesinden gelinebilmesi için ordunun da devreye gireceğini kaydeden Bakanlık, 'Yunan tarafından yoğun şekilde yasadışı yollarla sınırın aşıldığını' vurguladı.

Üsküp hükümeti, kısa bir süre önce Avrupa Birliği'nden de mülteci sayısının artması nedeniyle yardım talebinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Mitko Cavkov, 'sorunun bir Avrupa ülkesinden Makedonya'ya taşınması nedeniyle Avrupa Birliği'nin yardım etmekle yükümlü olduğunu söylemişti. Cavkov, ülkesinin bütün sığınmacıları kapsayacak kapasitesi olmadığını da vurgulamıştı.

Yardım örgütleri, günde yaklaşık 2 bir kişinin yasadışı yollarla Yunanistan - Makedonya sınırını geçtiğini tahmin ediyor.