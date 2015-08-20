T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Makedonya'da olağanüstü hal

Sığınmacıların geçiş ülkesi Makedonya karşı karşıya kaldığı sığınmacı akını nedeniyle olağanüstü hal ilan etti ve Yunanistan'la sınırlarını kapattı.

20 Ağustos 2015 19:51


Yunanistan'a gelen sığınmacıların batıdaki Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla geçiş yolu olarak kullandığı Makedonya geçen haftadan beri zor günler geçiriyor. Büyük bir sığınmacı akınıyla karşı kalan Makedonya'da hükümet kriz nedeniyle olağanüstü hâl kararı aldı.

Ülkenin güney sınırında baskının artması ve Yunanistan'dan gelen göçün yoğunlaşması üzerine olağanüstü halin uygulanacağını açıklayan Makedonya İçişleri Bakanlığı, sınır bölgesinin daha iyi kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Krizin üstesinden gelinebilmesi için ordunun da devreye gireceğini kaydeden Bakanlık, 'Yunan tarafından yoğun şekilde yasadışı yollarla sınırın aşıldığını' vurguladı.

Üsküp hükümeti, kısa bir süre önce Avrupa Birliği'nden de mülteci sayısının artması nedeniyle yardım talebinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Mitko Cavkov, 'sorunun bir Avrupa ülkesinden Makedonya'ya taşınması nedeniyle Avrupa Birliği'nin yardım etmekle yükümlü olduğunu söylemişti. Cavkov, ülkesinin bütün sığınmacıları kapsayacak kapasitesi olmadığını da vurgulamıştı.

Yardım örgütleri, günde yaklaşık 2 bir kişinin yasadışı yollarla Yunanistan - Makedonya sınırını geçtiğini tahmin ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SığınmacılarınMakedonyaYunanistanAvrupaBakanlığıBakanlıkAvrupa BirliğiBakanı Mitko CavkovDeutsche Welle Türkçe AFP/DW/HS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24