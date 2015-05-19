Makedonya'da hükümet yanlıları yürüdü



Pazartesi akşam saatlerinde Üsküp'te binlerce hükümet yanlısı sokaklara dökülerek hükümete destek verdi. Miting, pazar günü çoğu öğrencilerden oluşan hükümet karşıtlarının ana muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği'nin çağrısıyla (SDSM) Üsküp'te düzenlediği gösteriye tepki olarak organize edildi. Hükümet karşıtları, Başbakan ve İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi'nin (VMRO - DPMNE) lideri Nikola Gruevski'nin istifasını talep etmişti.

Başbakan Gruevski, istifa etmeyeceğini yineleyerek, "Burada söz konusu olan yabancı gizli servisler tarafından desteklenen bir siyasi azınlığın dikatörlüğü" dedi. Gruevski, bu açıklamalarla aylardır Başbakan'ın kurmayları ile yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarını yayınlayan muhalefete yüklendi.

Makedonya'da muhalefet söz konusu telefon kayıtlarına dayanarak, Başbakan'ın yolsuzluğa karışmış olduğunun kanıtlandığını öne sürüyor. Başbakan Gruevski ise kayıtların 'montaj' olduğunu iddia ederken, yabancı ülkelerin gizli servislerini görüşmeleri dinleyip kaydetmekle itham ediyor.

ABD: Dikkatle izliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı da Makedonya'daki siyasi krizle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakanlık Sözcüsü gelişmelerin dikkatle izlendiğini belirterek, 'hükümetin ve muhalefet liderlerinin Washington'un halihazırdaki siyasi krizden duyduğu kaygı konusunda bilgilendirildiğini' söyledi.

2006 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Gruevski, 2014 yılında yapılan erken seçimlerde yeniden bu göreve seçilmişti. Başbakan muhalefetin yolsuzluk, seçim hilesi ve 20 bin dolayında vatandaşın yasa dışı dinlenmesi gibi suçlamalarıyla karşı karşıya. Makedonya yaklaşık 10 yıldır AB'ye aday ve NATO üyeliği için de çaba içinde.