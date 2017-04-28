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BBC Türkçe

Makedonya'da göstericiler meclisi bastı

Makedonya’da eski başbakan Nikola Gruevski’nin destekçileri meclis binasını basarak Arnavut kökenlilerin partileriyle koalisyona giden Sosyal Demokrat Parti’nin üyelerine saldırdı.

28 Nisan 2017 04:38

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te eski başbakan Nikola Gruevski'nin destekçileri meclis binasını basarak Sosyal Demokrat Parti'nin üyelerine saldırdı.

Birleşik Makedonya hareketinin üyeleri, Meclis başkanlığına Arnavut asıllı bir milletvekilinin seçilmesini protesto ediyorlardı.

Eski Başbakan Gruevski'nin partisi VMRO'nun yeniden iktidara gelmesini isteyen Birleşik Makedonya hareketi erken seçim çağrıları yapıyor.

Aralık 2016'da düzenlenen seçimlerde Sosyal Demokratlar birinci parti çıkmış ve Arnavut kökenlilerin partileriyle bir koalisyon oluşturmuştu.

Ancak bu koalisyonun iktidara gelmesi, Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov tarafından veto edilmişti.

Ülkede son seçimlerden bu yana henüz bir hükümet kurulabilmiş değil.

Perşembe akşamı başkent Üsküp'teki Meclis binasında çıkan kavgada Sosyal Demokratların lideri Zaev'in yüzü kanlar içinde kaldı.

ABD'nin Üsküp Büyükelçiliği, paylaştığı Twitter mesajında "Şiddet olaylarını en sert biçimde kınıyoruz. Yaşananlar demokrasiyle bağdaşmıyor. Görüş farklılıklarını şiddetle çözümlemeye çalışmak kabul edilemez" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Makedon meclisindeki olayları 'büyük bir şok' olarak niteledi ve Twitter mesajında "Taraflar demokratik sürece saygı duymalı ve sorunları şiddetle değil, diyalogla çözümlemeli" ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ise "Şiddetin parlamentolarda yeri YOK. Demokratik süreç işlemeli" diyerek tepkisini dile getirdi.

Üsküp'te günlerdir etnik Arnavut partilerle kurulan koalisyona karşı gösteriler düzenleniyordu.

Göstericiler, bu koalisyonun ülkeyi bölünmeye götürebileceğini düşünüyor.

Makedonya, 2001'de Arnavut kökenlilerin başlattığı ayaklanma sonrasında iç savaşın eşiğine gelmişti.

Arnavut kökenliler Makedonya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

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