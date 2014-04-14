Makedonya'da devlet başkanı seçimi ikinci tura kaldı

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Makedonya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turun galibi mevcut Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov oldu. İktidardaki İç Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi'nin (VMRO-DPMNE) adayı İvanov şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 51,8'ini aldı. Muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı Stevo Pendarovski'ye yüzde 36,3 ile ikinci oldu.

Makedonya Seçim Yasası, oy verme hakkına sahip kişilerin en az yüzde 50'sinin oyunu almış adayı ilk turu kazanmış kabul ediyor. Seçimlere katılım yüzde 50 ile düşük kaldığından, İvanov'a destek veren seçmen sayısı yaklaşık 450 binde kaldı. Yasalara göre bunun 870 bini aşması gerekiyordu. Bu nedenle yeni cumhurbaşkanı 27 Nisan'da yapılacak ikinci turda belli olacak. Aynı tarihte erken seçim için de sandık başına gidilecek.

Hükümet sınav verdi

VMRO-DPMNE lideri ve Başbakan Nikola Gruevski 53 yaşındaki İvanov'a destek verdiğinden seçimler muhafazakâr iktidar açısından da bir sınav niteliğindeydi.

2 milyon nüfuslu Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında ekonomik konular öne çıktı. İşsizliğin yüzde 25'leri bulduğu Makedonya, AB ve NATO üyeliği hedefliyor. Başbakan Nikola Gruevski, Arnavutların Demokratik Partisi'nin (DUİ) desteğiyle 2011 yılından bu yana işbaşında bulunuyor.