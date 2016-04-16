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Makedonya'da binlerce kişi meydanlarda

Ülkede dört gündür Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un istifası talebiyle eylemler yapılıyor

16 Nisan 2016 17:46

Makedonya'da, cumhurbaşkanının geçen yıl patlak veren telekulak skandalında adı geçen 56 siyasetçiyi affetmesi kararıyla başlayan hükümet karşıtı protestolar yayılıyor.

Başkent Üsküp'te Cuma gecesi binlerce kişi kararı protesto etti. Ülkede dört gündür Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'un istifası talebiyle eylemler yapılıyor.

Ivanov, suçlanan siyasetçiler hakkındaki soruşturmaları iptal etme kararınının arkasında olduğunu söyledi.

Parlamentonun feshedildiği ülkede 5 Haziran'da erken seçimlere gidilecek.

Ancak ana muhalefetteki Sosyal Demokratlar Birliği Partisi (SDSM) seçimleri boykot edeceğini söylüyor.

Muhalefet, geçen yıl Başbakan Nikola Gruevski'yi, aralarında siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğu 20 bin kişinin telefonlarını dinlemekle suçlamıştı. Bunun üzerine Gruevski de, SDSM'yi casuslukla suçladı.

Gruevski ve SDSM lideri Zoran Zaev de cumhurbaşkanlığı kararıyla soruşturması iptal edilen siyasetçiler arasında yer alıyor. Ancak Zaev, affın yasa dışı olduğunu ve soruşturmanın devam etmesini istediğini söylüyor.

ABD ve Avrupa Birliği Cumhurbaşkanı'nın kararının hukukun üstünlüğüne aykırı olduğunu ve ülkenin AB üyeliği çabalarına zarar verebileceğini açıklarken, Rusya karara destek verdi ve muhalefeti ülkede karışıklık yaratmaya çalışmakla suçladı.

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