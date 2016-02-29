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Dünya
Deutsche Welle

Makedonya sınırında sığınmacılara gazlı müdahale

Yüzlerce sığınmacı Makedon-Yunan sınırını zorla aşmaya çalıştı. Dikenli telleri yıkan sığınmacılara göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

29 Şubat 2016 19:24


Günlerdir Idomeni sınır kapısında bekletilen sığınmacılar, dikenli telleri yıkarak Makedonya topraklarına girmeye çalıştı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre sınırın yeniden açıldığı yolundaki bir haber sığınmacıların sınıra yürümesine yol açtı. Yunan televizyonunda, arkadaşlarına, "Sınır açıldı, geçebiliriz" diye seslenen bir sığınmacının görüntülerine yer verildi.

Tel örgüleri yıkmaya çalıştılar

Makedon polisi, tel örgüleri yıkmaya çalışan sığınmacıları göz yaşartıcı gaz kullanarak engelledi.

Idomeni sınır kapısının Yunanistan tarafında bekleyen sığınmacı sayısının 6 bini aştığı tahmin ediliyor.

Yunan yetkililer, Makedon sınırı kapandığından zorunlu olarak ülkede kalan sığınmacı sayısının 22 bini bulduğunu belirtiyor. Atina, bu rakamın önümüzdeki günlerde 70 bine tırmanabileceği uyarısında bulunuyor.

Makedonya geçişleri sınırlandırdı

Sığınmacıların Avrupa yolunda kullandığı Balkan güzergâhının ilk durağını oluşturan Makedonya, sığınmacıların geçişine bir süre önce günlük kota getirmişti. Makedon polisi ayrıca yalnızca Irak ve Suriye'den sığınmacıların geçişine izin veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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