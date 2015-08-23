Makedonya kapıları açtı, bin 500 mülteci ülkeye girdi

Yunanistan'dan Makedonya'ya girmek isteyen göçmenler ile Makedonya polisi arasında sabah saatlerinde yaşanan arbede, göçmenlerin ülkeye girişine izin verilmesiyle sona erdi. Yetkililer, bin 500'e yakın göçmenin Makedonya'ya girdiğini belirtti.

Sabah saatlerinde sınırda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ile göçmenler arasında arbede yaşanmış, polis, göçmenleri kontrol altına almak amacıyla ses bombası kullanmıştı.

Suriyeli Muja Hajjuz, ülkesindeki savaşın devam ettiğini anımsatarak, daha iyi bir yaşam sürebilmek umuduyla yola çıktığını söyledi.

Bir ay kadar önce Türkiye'ye girdiğini ve ardından içinde 62 göçmenin bulunduğu bir tekne ile Yunanistan'a geçtiklerini anlatan Hajjuz, yol boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarını, nihai hedefinin ise Almanya'ya ulaşmak olduğunu ifade etti.

Kızılhaç ile birlikte bölgedeki göçmenlere yardım eden UNHCR'in Üsküp temsilcisi Aleksandra Kraus, bölgedeki göçmenlere yiyecek ve su dağıttıklarını, ayrıca ihtiyacını olanlara battaniye verdiklerini söyledi.

Sınırdan geçişlere izin verildiği takdirde her şeyin eskisi gibi normale döneceğini kaydeden Kraus, "Bu şekilde durum daha idare edilebilir olacak ve insanların sağlıklı bir şekilde tren istasyonuna ulaşabilmeleri sağlanacak" diye konuştu.