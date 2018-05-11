Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a fahri doktora (2)

BALIKLI KAPLICA\'YI ZİYARET ETTİ

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen fahri doktora törenin ardından Kangal ilçesindeki dünyaca ünlü Balıklı Kaplıca\'ya geçti. Kaplıcadaki havuzları gezen Ivanov, işletme ortaklarından Fuat Ünsal\'dan bilgi aldı. Ivanov, gezi sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Üniversitesi\'nin davetlisi olarak Sivas\'a geldiğini söyledi. Vali Davut Gül ile Belediye Başkanı Sami Aydın\'ın Sivas\'ın aynı zamanda kaplıcalarıyla da ünlü olduğunu aktardıklarını dile getiren Ivanov, \"Özellikle deri hastalıklarından muzdarip olan kişilerin buraya tedavi olmaya geldiklerini anlattılar. Ben de ilgilenip yerinde görmek istedim\" dedi. Ivanov, sedef ve deri hastalığından muzdarip kişilerin çok sıkıntı çektiğini bildiğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

\"Makedonya\'da da bu tarz hastaların olduğunu bildiğimden ötürü özellikle gelip kaplıcayı görmek, Makedonya\'da tanıtıp oradan da hastaların gelmesini sağlamak istedim. Sedef hastalığıyla alakalı dünyadaki yegane merkez. Benim burayı ziyaret etmemle ve gazetecilerin de burada yaşananları çekip Makedonya\'da yayınlamasıyla Makedonya\'dan çok daha fazla sayıda hastanın buraları ziyaret edeceğine ve buralarda çare bulacağına inanıyorum.\"

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