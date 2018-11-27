T24 LogoT24 Logo
Gündem

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, İznik'i ziyaret etti

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bursa'nın İznik ilçesine gelerek tarihi mekanları ziyaret etti

27 Kasım 2018 17:08

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bursa\'nın İznik ilçesine gelerek tarihi mekanları ziyaret etti.
Gjorge Ivanov ve eşi Maja Ivanova\'yo ilçede AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kaymakam Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik karşıladı. Turistlik amaçlı gezide Cumhurbaşkanı Ivanov\'un ilk durağı Ayasofya Camii oldu. Ayasofya imamı Mahmut Şahin, konuk Cumhurbaşkanı Ivanov\'a Ayasofya’nın tarihçesini anlattı. Ivanov, cami ve kilise bölümünü gezdikten sonra Roma Tiyatrosu ve İznik Çini Vakfı\'nı da ziyaret etti. İlçe halkı da Ivanov\'a yoğun ilgi gösterirken, bazı çocuklar da fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet BULDUİZNİK Bursa DHAMAKEDONYA Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov BursaGjorge IvanovMaja IvanovaParti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç Kaymakam Bülent Bayraktar Belediye Başkanı Osman SargınKültürTurizm Müdürü Ahmet Gedik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24